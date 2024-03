Jágr pobavil fanoušky svou metodou hubnutí: Ukázal »přísnou« dietu!

Není to tak dávno, co Jaromír Jágr pózoval ve svém někdejším domově v Pittsburghu, kde ve skříni našel oblečení z devadesátek. I samotná legenda si všimla, že některé kousky už mu nepadnou tolik, jako kdysi a možná i tohle byl impuls se zase pořádně obout do lepší životosprávy. Jak už to ale bývá, život v takových případech začne házet snaze klacky pod nohy!

„Chci zhubnout. Já vím, říkám to už dlouho. Jenže ten začátek vždycky něco odloží. Taky se vám to stává?“ ptal se Jágr, který se na sociálních sítích podělil o příběh, kvůli kterému musel start své diety pozdržet.

„Normálně, já chtěl jako jíst zdravě, ale přišla za mnou nějaká paní a říkala, tohle jsem pro tebe připravila a dala mi zmrzlinu s čokoládou. To musím sníst, jsem ji nechtěla urazit,“ smál se nad miskou s kalorickou dobrotou, kterou si vychutnával na tribuně v NHL.

A úspěšnější nebyl ani o pár chvil později, kdy se mu v ruce objevil tácek s churros. Ani tento dezert by ale v pořadu »Jste to, co jíte« neuspěl. „Ještě nějaký karamel,“ komentoval si pro sebe Jágr. „Hele, vždyť jsi na hotelu říkal už tři dny, že odteď hubneš…“ podivoval se producent Petr Větrovský při pohledu, co si k oblíbené španělské pochutině dává.

„Já to nesu tomu… Tichovi,“ argumentoval Jaromír a předstíral, že na odchovance Kladna volá. „Ticha, chceš karamel?“ hulákal mimo kameru. „On si sem dojde, tak mu to tady nech,“ popichoval Větrovský českou legendu. „Ne, víšco, já to vůbec nemám rád tato,„ vrtěl Jágr hlavou. „Ty nejsi na sladké, ne?“ ptal se. „No, tady tohle nemám rád… Možná trochu zkusím,“ pravil majitel kladenských Rytířů, který záhy ukázal, že jídlo nakonec spořádal sám.