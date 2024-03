Strach o Barákova šéfa: Skončil v kritickém stavu v nemocnici

Neděle se původně měla pro fanoušky Fiorentiny nést v duchu duelu s Atlantou. Na zápas ale nakonec nedošlo. Manažer toskánského klubu Joe Barone (57) byl totiž v kritickém stavu hospitalizován v nemocnici, kam ho dorazili navštívit někteří z hráčů a kolegů.

Generálního manažera Fiorentiny, za kterou momentálně hraje také český reprezentant Antonín Barák (29), v neděli transportovali vrtulníkem do nemocnice v Miláně poté, co se u něj na hotelu v Bergamu objevilo podezření na srdeční infarkt. Klub tak požádal o odklad utkání, čemuž italská liga vyhověla.

„ACF Fiorentina může potvrdit, že Joe Barone je v současné době hospitalizován na jednotce intenzivní péče v nemocnici San Raffaele v Miláně, kterou vede profesor Alberto Zangrillo,“ oznámil klub v neděli na svých webových stránkách.

„Jeho stav zůstává kritický, ale stabilní. Barone v současné době dostává nejmodernější léčbu v oblasti srdeční činnosti a podpory. Další aktuální informace budou zveřejněny zítra,“ stojí v prohlášení.

Podle italských médií do nemocnice okamžitě dorazili kouč týmu Vincenzo Italiano a několik hráčů. Ti se setkali s Baroneho manželkou Camillou, která urychleně dorazila do Milána z Florencie a nabídli jí jakoukoliv podporu. V pondělí by do Itálie měly dorazit také manažerovy děti, které přiletí z USA.

Zdravotní komplikace generálního manažera přišly dva týdny poté, co si klub připomněl šestileté výročí úmrtí bývalého kapitána Fiorentiny Davideho Astoriho. Ten byl bez známek života nalezen ve svém hotelovém pokoji po zástavě srdce před zápasem v Udinese.