Atalanta doma uspěla popáté v řadě, Juventus i AC Milán berou jen bod

Juventusu skončila série pěti vítězných ligových utkání. Už v úvodu ho oslabil Polák Milik, který uprostřed hřiště nesmyslně „zajel“ do soupeře a dostal červenou kartu. I v deseti šli domácí do vedení a postaral se o to znovu srbský útočník Vlahovič, který dal v minulých třech kolech pět gólů a dnes oslavil nedělní 28. narozeniny další brankou.

Jenže dvacet minut před koncem hosté přece jen zužitkovali početní převahu a Baldenzi jim střelou z dálky zajistil bod. Polský brankář Szczesny, který v této sezoně v lize udržel jedenáctkrát čisté konto, měl zřejmě zakrytý výhled a na nepříliš tvrdou střelu zareagoval pozdě.

AC Milán sahal po výhře díky dvěma gólům, které dal Angličan Loftus-Cheek, ale selhal při střelbě penalt. Před prvním pokutovým kopem trefil Ferguson kopačkou Kjaera do obličeje. Trenér hostů Motta vehementně protestoval, že měl dánský obránce hlavu dole, ale vykoledoval si jen červenou kartu. Francouz Giroud však neuspěl, brankář Skorupski jeho úmysl vystihl.

Čtvrt hodiny před koncem ještě za nerozhodného stavu rozhodčí nařídil další penaltu pro domácí, ale výsledek byl stejný. I když neúspěšným exekutorem byl tentokrát Hernández, jehož pokus skončil na tyči a dorážka do sítě neplatila.V nastaveném čase pak Orsolini domácím ukázal, jak se má penalta kopnout a zařídil remízu.

Atalanta znovu potvrdila, že její stadion je nedobytnou tvrzí, doma vyhrála pátý zápas v řadě. Minule nasázela nováčkovi Frosinone pět branek, obrana Udine byla přece jen pevnější, ale v závěru prvního poločasu také dvakrát kapitulovala. O góly se postarali Rus Mirančuk a Scamacca a zastoupili nejlepšího střelce Atalanty Lookmana, který je s Nigérií na africkém šampionátu. Na obě branky přihrál Belgičan De Ketelaere. Hosté jsou po druhé porážce za sebou jen těsně nad pásmem sestupu.

Italská fotbalová liga - 22. kolo:

Bergamo - Udine 2:0

Branky: 33. Mirančuk, 45.+2 Scamacca

Juventus Turín - Empoli 1:1

Branky: 50. Vlahovič - 71. Baldanzi

AC Milán - Boloňa 2:2

Branky: 45. a 83. Loftus-Cheek - 29. Zirkzee, 90.+2 Orsolini z pen.