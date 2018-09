V Itálii vadí vzpomínka na Astoriho (†31). Pokuty zaplatíme, říká Fiorentina

Bilá páska, dva modré proužky a nápis CAPITANO. Tak vypadá zatím jediná povolená podoba kapitánské pásky pro italskou Serii A. Není žádoucí nic přidávat ani nahrazovat. Většina kapitánů italských týmů se s tím smířila, výjimky se ale přesto najdou.

Daniele de Rossi z AS Řím nastoupil s jednoduchou bílou páskou, lídr Atalanty Bergamo Alejandro Gomez navlékl maskáčovou variantu s písmenem C. Liga proto zasáhla a oznámila, že kdokoli, kdo se od pravidla odkloní, bude pokutován.

A to zarezonovalo ve Florencii. Třetí z kapitánských rebelů, argentinský zadák Germán Pezzella, totiž nosí pásku s iniciálami tragicky zesnulého Davideho Astoriho. A hráči "Violy" se vzpomínky na ztraceného kamaráda za žádnou cenu nechtějí vzdát.

"Páska na Astoriho památku je nedotknutelná," prohlásil italský reprezentační bek Cristiano Biraghi na setkání s novináři v tréninkovém středisku národního týmu Coverciano. "Když se nás ligová asociace rozhodne potrestat, pokuty klidně zaplatíme," dodal rezolutně.

Damiano Tommasi, šéf hráčské unie, vysvětlil, jak to s kontroverzním pravidlem je. "Nestojí v něm, že se musí nosit jen tahle jedna páska, ale že týmy musí mít pásky schválené ligovou asociací. Ještě nevíme, jestli o to Fiorentina požádala. Tohle pravidlo se zavedlo tak narychlo, že snad ani nikdo v lize neví, kdo to schvaluje," řekl.

Fiorentina už dříve po svém bývalém kapitánovi pojmenovala tréninkové centrum, které dříve neslo název Campini.