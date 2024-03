Zesnulý partner (†42) Sabalenkové: Odhalili příčinu smrti

V úterý ráno otřásla sportovním světem zpráva o náhlém úmrtí někdejší hvězdy NHL a partnera tenistky Sabalenkové Konstantina Koltsova (†42). Bývalý běloruský reprezentant podle informací zahraničních médií zemřel v Americe, kam vyrazil podpořit svou lásku na tenisovém turnaji. Začátky vztahu hokejové hvězdy a špičkové tenistky přitom byly velmi složité a Konstantin kvůli Aryně dokonce opustil svou rodinu se třemi dětmi...

Koltsov působil jako asistent hlavního trenéra Salavatu, kterému se letos v playoff příliš nevedlo a podle ruských webů mu navíc ani nebyla prodloužena smlouva. Brzký konec sezóny mu však alespoň umožnilo cestovat za svou partnerkou Arynou Sabalenkovou do USA, kde se momentálně koná Miami Open.

Z Ameriky už se ale bohužel za svými blízkými do Běloruska nikdy nevrátí. V úterý ráno Salavat informoval o skonu bývalého hokejisty. Podle webu Telegraf.news byla příčinou úmrtí krevní sraženina.

Opustil kvůli ní rodinu

Příběh lásky mezi Arynou Sabalenkovou a jejím partnerem měl ale velmi krušné začátky. Koltsov byl ženatý s manželkou Julií, se kterou měl tři děti. Pár se v roce 2020 rozvedl a na jaře roku 2021 začal Konstantin veřejně randit s tenistkou. Jeho bývalá žena ovšem viděla rudě.

„Výzva pro všechny dívky, které se pověsily na cizí muže s rodinami s dětmi! Je to odporné!“ rozhonila se Julia na sociálních sítích podle ruského webu KP.ru. Po odchodu Konstantina evidentně zůstala na potomky naprosto sama a trápilo ji, že si nemůže jejich dětství tak moc užít.

„Je to nejúžasnější a nejšťastnější období, ale zároveň nejtěžší, protože malé dítě bere spoustu sil, energie a času,“ popisovala bývalá žena Kolstova. Na závěr naznačila, že když muž odejde od rodiny jednou, udělá to klidně víckrát: „Může se stát, že si to jednou zažijete taky.“

Teď už bohužel děti Konstantina zůstaly bez tatínka navždy...