Snoubenka tragicky zesnulého hokejisty Sádeckého (†24): Prozradila jméno dítěte!

Necelé tři roky. Tak dlouho se už rodina a kamarádi musí smířit s faktem, že Boris Sádecký (†24) je po smrti. Nadaný hokejista zkolaboval na podzim 2021 přímo během utkání. Po několika dnech zemřel. Tragédie zasáhla i jeho snoubenku Šárku Božíkovou, která si prošla peklem. Nyní ale sympatická kráska opět září. Stala se maminkou a prozradila jméno miminka!

Smrt, která otřásla nejen hokejovým Slovenskem. Přesně to bylo úmrtí hokejisty Borise Sádeckého, který před necelými třemi lety utrpěl srdeční kolaps uprostřed zápasu mezi rakouským Dornbirnem a Bratislavou Capitals, za kterou nastupoval. Forvard s reprezentačními zkušenostmi sice ještě bojoval několik dní o život v nemocnici, ale začátkem listopadu 2021 svůj nejdůležitější boj prohrál.

Rána to byla především pro jeho snoubenku a dlouholetou přítelkyni Šárku, které se zčistajasna zhroutil svět. „Prožívala jsem obrovskou bolest, šok a žal, ale tehdy jsem si ani nemohla uvědomit, jak mi to změní život. Zároveň se ve mně ozývalo, že taková tragédie by se neměla stát už nikomu jinému,“ citoval slovenský server Šport24 Šárku. Aby těch životních ran nebylo málo, tak před smrtí Sádeckého navíc potratila.

Od té doby se ale mnohé změnilo. Šárka má po chmurném období opět důvod k radosti! Nejen, že se opět dokázala zamilovat, ale s novým přítelem už založila rodinu! Mladému páru se narodil syn, kterému dali jméno Július. Vypadá to tedy, že Šárka se zase dokáže radovat ze života.