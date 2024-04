Otevřená zlomenina, prasklý obratel a dál? Nestrašil musel do nemocnice

Z ledu do nemocnice. Třinečtí Oceláři sice ve finiši sezony baví a napínají fanoušky napříč republikou těžko uvěřitelnými zvraty a sériemi na maximální počty zápasů, ale také za to platí těžkou daň. Po soubojích s pardubickými rivaly museli už třikrát do nemocnice. Po Jakubovi Jeřábkovi a Martinovi Marinčinovi putoval z ledu do sanitky také útočník Andrej Nestrašil. Po hitu od důrazného Adama Musila hned z úvodu šestého finále (4:1). Na výsledek vyšetření klub čeká.