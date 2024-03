Vdova po Dušanu Paškovi st.: Promluvila o vztahu s Čenským! Stále se vídají

Nedávno tomu bylo 26 let od smrti slovenského hokejisty Dušana Paška (†37). Jeho manželka Ľubica Pašeková (63) tuto tragédii snášela velmi špatně a dlouhou dobu musela navštěvovat psychologa. Bolest však odnesl čas a bývalá modelka nedávno přidala fotografii se známým hercem Janem Čenským (62). U lidí vzbudil tento snímek velký ohlas a mnozí z nich začali okamžitě spekulovat, jestli si vdova po účastníkovi dvou olympijských her našla novou lásku.

Psal se rok 1998, kdy byl ve své kanceláři nalezen Dušan Pašek starší s prostřelenou hlavou. Smrtelné zranění způsobila jeho zbraň, kterou hokejista legálně vlastnil a tak byl celý případ vyhodnocen jako sebevražda. To však Ľubica zásadně odmítá. „Sebevraždu určitě nespáchal! Čekala jsem, že po tak dlouhé době se pravda ukáže a někdo přeci jen promluví, ale bohužel se tak do dnešního dne nestalo,“ řekla minulý rok pro Šport 24.

Se zesnulým hokejistou má Pašeková syna Dominika, kterému byly v době tragédie pouhé dva roky. A právě s ním a mladším synem Sebastiánem, kterého má s hudebníkem Jurajem Burianem, nedávno vyrazila na výlet do Prahy, kde se za slunečného počasí procházeli podél Vltavy a kolem Karlova mostu. Nebyli tam však sami. Společnost jim dělal vysoký fešák Jan Čenský, který se s herečkou zná už 35 let a fanoušci si hned všimli, že Ľubica štěstím jen září.

„Jsem zamilovaná, ale pouze do svých synů. A ještě do Prahy. Jezdím sem minimálně dvakrát do roka a mám tu spoustu známých,“ odpověděla Pašeková pro Šport 24 na otázku, jestli je český herec jejím novým partnerem. „Známe se velmi dlouho. V roce 1988 jsme spolu natáčeli seriál ze sportovního prostředí Dlouhá míle, ve kterém jsem hrála novinářku a Jan atleta,“ dodala.

Zároveň však nevyvrátila, že to mezi nimi v průběhu natáčení zmíněného seriálu nejiskřilo. „Není žádným tajemstvím, že jsme spolu kdysi chodili. Po rozchodu jsme však zůstali přátelé a znají ho i moji synové. Je to skvělý a vtipný člověk,“ řekla Pašeková, čímž jednoznačně vyvrátila spekulace o jejich aktuálním vztahu.