Bývalá biatlonistka Soukalová vyrazila na dovolenou: S rodinkou si užívá v tropickém ráji!

Z frmolu do ráje! Trojnásobná olympijská medailistka Gabriela Soukalová (34) měla poslední měsíce pořádnou honičku. Premiéra jejího filmu plná šokujících odhalení odšpuntovala řadu nepříjemných vzpomínek a znamenala také maraton mediálních povinností. Není se tak co divit, že se bývalá biatlonistka rozhodla z tohoto kolotoče vyskočit a vyrazila s partnerem Milošem Kadeřábkem (36) a dcerkou Izabelou (2) za odpočinkem na exotický Zanzibar.

Na začátku března měl premiéru dokumentární film »Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí«. V něm biatlonová legenda odhalila řadu šokujících informací nejen z průběhu své sportovní kariéry, ale také ze soukromého života. Tím nejprobíranějším tématem se pochopitelně stal krach manželství s badmintonistou Petrem Koukalem.

Soukalová přiznala, že jí byl bývalý manžel opakovaně nevěrný a celý vztah provázely nekonečné lži. Neustálý stres Gábinu dohnal málem až k sebevraždě. „Vylezla jsem na střechu baráku a byla jsem tam poměrně dlouhou dobu. Pak jsem si to rozmyslela, protože moje ségra byla nemocná a já jsem nechtěla, aby moje mamka měla ještě horší situaci,“ prozradila.

Teď si ale od nepříjemných vzpomínek dala pauzu. S partnerem a dcerou vyrazila do luxusního rezortu na ostrov Zanzibar, kde si plánují pořádně odpočinout. „Výlet může začít,“ napsala Gábina k videu, na kterém kromě své dcery ukazuje také okolí hotelu. „Příroda a zeleň, to je to pravé pro mou duši,“ dodala.

Izabelu však místo slunce a krajiny zaujalo něco úplně jiného. „Kam ti broučci jdou a kde mají domeček,“ ptala se roztomilá malá cestovatelka své maminky, když pozorovala místní havěť. Po objasnění této záhady už nic nebránilo tomu, aby se rodinka přesunula k bazénu.

Bývalá biatlonistka však nejspíše nečekala, že si její dcerka koupání tak oblíbí. „Belky heslo dne: Hlavně rychle k bazénu,“ popisovala Gábina její lásku k vodě. „Počítám, že z něj jen tak nevylezeme," dodala pobaveně. To ale Soukalové nejspíše nevadí a je jasné, že její vysněnou dovolenou jí jen tak něco nezkazí. „Na tenhle pohled jsme se všichni těšili,“ napsala rodačka z Jablonce nad Nisou k fotografii, na které zachycuje výhled na nádhernou pláž.