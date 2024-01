Hokejistky míří do Indie na boj o Paříž: s vlastním jídlem a proti profíkům

K dosažení snu už jim zbývá udělat jeden velký krok. Takřka celý výběr českých pozemních hokejistek vnímá nadcházející kvalifikaci o olympijské hry v Paříži jako největší turnaj kariéry. Parta kolem kapitánky Kateřiny Laciné v pátek ráno vyrazila na dlouhou cestu do Indie, kde od 13. ledna jako poslední nasazený tým do turnaje v Ráňčí zabojují v těžké konkurenci o senzaci, „Naší největší silou je týmový duch,“ řekl asistent trenéra Tomáš Procházka.

Stojí před nelehkou výzvou. Vlastně tou nejtěžší, jaké kdy česká reprezentace pozemního hokeje žen čelila. Byť je účast na olympiádě dlouhodobou součástí plánů směrem ke Hrám v Los Angeles 2028, současný tým předběhl očekávání, když se nyní pokusí dostat se do Paříže jako jeden z posledních českých kolektivních sportů.

Plány hokejového svazu se i přes nečekaný zásah do rozpočtu nijak nemění. Vynaloží veškeré úsilí, aby lvice mohly pod pěti kruhy startovat.

„Kvalifikační turnaj nás čeká dřív, než jsme plánovali. Byť jsme si vytyčili dlouhou cestu do Los Angeles, letošní turnaj je pro nás extrémně důležitý. Vnímám ho také jako velkou pomoc v rozvoji pozemního hokeje v Česku,“ prozradil svazový prezident Gino Schilders na tiskové konferenci. Dlouhodobý funkcionář původem z Nizozemí, který s úsměvem upozorňoval novináře na svůj „divný moravský akcent“, doufá, že Česko bude hokejistkám fandit.

V indickém městě Ráňčí, ve kterém žije více jak 1,1 milionu obyvatel, se Češky ve skupině A postupně utkají s Japonskem, Chile a favorizovaným Německem. Dva nejlepší týmy si zahrají semifinále s účastnicemi skupiny B, ve které se představí domácí Indie, Nový Zéland, USA a Itálie. Na olympiádu se kvalifikují pouze tři nejlepší výběry.

Trenéři měli dost času a informací na skauting všech soupeřek. Jeden z asistentů Tomáš Procházka ujistil, že velkou neznámou nebyly Japonky ani Chilanky. Jako jejich největší sílu vnímá zkušenosti z velkých turnajů a především fakt, že jsou oproti českým hokejistkám v drtivé většině případů téměř všechny profesionálky.

„Hrály na olympiádě, mistrovství Ameriky či Asie. Hlavně je hokej živí, mohou tomu věnovat více času. Mají za sebou tisíce hodin tréninku. Zkušenost je určitě na jejich straně,“ nepochybuje někdejší obránce. „Například Němky strávily měsíc v Jihoafrické republice. Dlouhodobě plánovaly dostat se do kvalifikace a nejlépe i na olympiádu. Všechny hráčky hrají nejlepší evropské soutěže, v klubech mají plat.“

Program českých pozemních hokejistek na olympijské kvalifikaci v Ráňčí 13. – 19. ledna 2024 13. ledna

Japonsko – ČESKO (10:00 SEČ) 14. ledna

Chile – ČESKO (7:30 SEČ) 16. ledna

Německo - ČESKO (7:30 SEČ)

Kudy podle Procházky vede cesta k postupu do semifinále? „Přes Německo to nebude. Věříme si na Japonky a Chilanky, na ně možná o trochu víc,“ myslí si kolega kouče Garetha Grundieho. „Německo bude asi největší oříšek. Těžká profesionalita. Jsou velice úspěšný tým. Je dost těžké proti nim pomýšlet na výsledek. Proti Japonsku a Chile dost možná rozhodne jen nasazení. Technicky i fyzicky na tom budeme srovnatelně,“ přidala Kateřina Laciná.

Největší sílu vidí Procházka v týmovém duchu. Reprezentace se rovněž může spolehnout na zkušenou brankářku Barboru Čechákovou, kterou asistent trenéra označil za „jednu z nejlepších gólmanek na světě“. Mezi velká pozitiva také počítá, jak rychle se lvice dokážou namotivovat na zápas a dlouho držet bezbrankový stav, což může některým soupeřkám dost vadit.

„Máme tam i nějaký moment překvapení. Taky by nás trochu mohly podcenit, i když to už se tolik nevídá. Každý má dostatek informací, ale i tak tam naše soupeřky jedou s tím, že ony musí, očekává se od nich postup. V tom máme malinkou výhodu,“ věří Procházka, který si mimochodem během hráčské kariéry zahrál v Ráňčí.

Češky před odletem do Indie absolvovaly poměrně krátkou šestiměsíční přípravu se dvěma zahraničními turnaji. Roli hrály finance i špatné počasí. Velký důraz ovšem hokejistky pod vedením irského trenéra Grundieho kladly na fyzickou kondici. Členové realizačního týmu jsou přesvědčení, že lvice dokážou držet tempo se soupeřkami až do konce zápasu. „Jsme připravení i přes krátkou přípravu,“ nepochybuje Procházka

„Určitě máme herně co dohánět, do přípravy jsme ale vložily maximum. Potřebujeme hlavně neodejít fyzicky a v hlavě. Je to pořád hokej, ve kterém se může stát cokoliv,“ má jasno kapitánka Laciná. „Nejen pro mě je to největší turnaj v kariéře, do kterého jdu s pocitem něčeho nového a velkého. Sen o olympiádě je určitě blízko. Je vzdálený jeden krok, musíme ale zůstat nohama na zemi. Pokud se má ale stát skutečností, musíme tomu jít naproti.“

Byť už mají reprezentantky zkušenosti s dlouhým cestováním jako například vloni, kdy se zúčastnily halového mistrovství světa v Jihoafrické republice, kde braly bronz, Indie bude zřejmě ještě větší cestovatelskou výzvou. „Bereme si i vlastní jídlo, abychom neměly větší problémy se zvykáním si na indickou stravu,“ přiznala Laciná. Mají i štěstí, že do Ráňčí, kde se mohou těšit na bouřlivou atmosféru, letí s týdenním předstihem. Zvykání by mělo být snazší.