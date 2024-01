Hokejistky v Indii: uvítání jako z Bollywoodu, ale i smog či chudoba

Parádnější uvítání si zřejmě ani nedokázaly představit. Po předlouhé cestě z Prahy čekal na české pozemní hokejistky v indickém Ráňčí příjemný šok. Poutí unavené hráčky, které v exotické zemi zabojují o olympijské hry v Paříži, rychle ožily, jakmile Indové na letišti spustili svoji pověstnou hudbu i tanec a začali Češky obklopovat dary. Byť reprezentantkám vlídný přístup tamních obyvatel velice ulehčuje aklimatizaci, stihly vidět už i nuzné podmínky. „Říkáme si, že se v Česku máme fakt dobře,“ uznala obránkyně Linda Nedvědová. S parťačkami vstoupí do kvalifikace už v sobotu proti Japonkám.

Takřka okamžitě poté, co české reprezentantky v sobotu dorazily do dějiště kvalifikace o olympiádu po dlouhé, ale hladké cestě se dvěma přestupy a několika hodinovým čekáním v Dauhá a Dillí, ukázaly se jim obrazy Indie, jaké zřejmě zná každý na světě. Indická hudba, nekončící úsměvy a vlnící se tanečnice, které „Lvicím“ bleskově pověsily na krk květinový věnec. Vyloženě scéna jako z bollywoodských filmů. Netrvalo dlouho a pestrobarevná atmosféra pohltila i samotné hráčky.

Z indického přivítání byly Češky trochu zaskočené, ale celou slávu v prvních okamžicích na jihoasijském subkontinentu si náramně užily. „Bylo to dost divoké, přitom moc fajn! Vyzvali nás, ať si s nimi zatancujeme, ale to snad ani nemuseli. Některé z nás totiž v tu chvíli už byly na cestě mezi tanečnice,“ prozradila záložnice Anna Vorlová s úsměvem. Vedle oranžového věnce se hokejistkám dostalo dárků v podobě hedvábné šály, náhrdelníků, náramků či náušnic.

Na pohostinnost a vlídnost, kterou reprezentační výpravě pod vedením trenéra Garetha Grundieho dopřávají Indové v Ráňčí, si „Lvice“ rozhodně nemohou stěžovat. Ve svém hotelu mají veškerý komfort. „Od začátku jsou všichni strašně milí, hodní, všechno nám nosí, všechno nám chtějí zařizovat. Neustále se ptají, jestli něco nepotřebujeme. A naše průvodkyně je skvělá,“ líčila s nadšením sedmnáctiletá obránkyně Linda Nedvědová.

I když si česká mise bojující o sen dostat se na letošní turnaj pod pěti kruhy vzala do Indie sebou vlastní jídlo, aby si hráčky i členové realizačního týmu co nejsnadněji zvykali na tamní a poněkud pálivější kuchyni, zaměstnanci hotelu jsou ohleduplní. Češkám vaří co nejvíc vyhovující stranu, například těstoviny.

Pozemním hokejistkám se nicméně i přes veškeré pohodlí, servis a nablýskanost naskýtá pohled i na druhou tvář Indie. Byť ruch města Ráňčí, ve kterém žije více jak 1,1 milionu obyvatel, v hotelu nijak zvlášť nezaznamenávají, stačí se podívat z okna pokoje, aby za hotelovými zdmi viděly těžko přehlédnutelnou chudobu. „Když jedeme z tréninku, koukáme kolem sebe z oken autobusu a říkáme si, že se v Česku máme fakt dobře. A že nám to úplně nedochází. Může být i hůř,“ uznala Nedvědová.

Podle hráčky Bohemians je Ráňčí celkově rušnější, až se při cestě autobusem skrz město diví, že nikdo nenabourá a nezkolabuje už tak šílená doprava. „Taky je tady hodně smogu, i na hřišti se nám hůř dýchá. Na to si teprve zvykáme,“ přiznala mladičká reprezentantka, která za ženy debutovala na loňském stříbrném domácím mistrovství Evropy.

Že je ovšem pozemní hokej v druhé nejlidnatější zemi světa nesmírně populární, se parta kolem kapitánky Kateřiny Laciné přesvědčila velice rychle. Byť Češky jako nejmladší výběr a poslední nasazený tým na turnaji nepatří mezi favoritky, byl o jejich přílet velký zájem už týden před startem olympijské kvalifikace. Na letišti na ně čekaly zástupy novinářů, fotografů i kameramanů. „Na zápasy se nejde netěšit,“ dodala Vorlová, která v Česku hraje za Rakovník.

„Lvice“ čeká v Ráňčí první zápas olympijské kvalifikace v sobotu, kdy od 10.00 (SEČ) nastoupí proti Japonkám. Následně se ve skupině A utkají s reprezentantkami Chile a favorizovanými Němkami. Skupinu B představují hokejistky domácí Indie, USA, Itálie a Nového Zélandu. Dva nejlepší týmy z obou skupin postoupí do semifinále. Do Paříže se kvalifikují tři nejlepší výběry na turnaji.