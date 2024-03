Šilhavého bizarní tiskovka: Připomněl Standu Řezáče!

V Ománu je zatím za hrdinu, byť mu tam nikdo nerozumí... Tisková konference Jaroslava Šilhavého (62) po vítězství v Malajsii 2:0 připomněla rozhovor Stanislava Řezáče (50).

Běžec na lyžích tehdy po závodě v Norsku vedl v roce 2011 rozhovor nechtěně ve třech jazycích a některé jeho hlášky zlidověly. „Kurňa, měl jsem mluvit česky než to takhle motat!“ litoval pak Řezáč. A Šilhavý si z něj vzal ponaučení! Na tiskovce používal jen rodnou řeč, kterou překladatel tlumočil do angličtiny, a novináři se pro změnu ptali v arabštině...

„Hráči na tvůj styl nejsou zvyklí, tak jestli nejsou zranění nebo mají nějaký problém,“ zašeptal Šilhavému tlumočník do ucha podivnou otázku, což trenéra zaskočilo: „Tak to nevím, koho myslíš!“ Kouč přesto suverénně pokračoval už nahlas v neméně podivné odpovědi a pro jistotu do ní přimíchal i trošku angličtiny: „Ti hráči tady jsou dobrý, skills výborný!“