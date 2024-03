Hašek získal studijní materiál, tým potřebuje vlastní identitu

BLOG RADKA ŠPRYŇARA | Chvilku zapomeňme na to, jak zápas s Norskem probíhal. Z pekla vydolované vítězství 2:1, vydřené potem každého hráče na hřišti, je náramným impulsem do dalšího života reprezentační kumpanie. Po šíleném kalendářním roce 2023, ve kterém Česko paradoxně zvládlo postoupit na mistrovství Evropy, přesně takový výsledek potřebovalo.

V příštích dnech do zápasu s Arménií se bude uvnitř mužstva lépe dýchat. Fanoušci a média nebudou tvrdit, že to stálo za starou bačkoru jako za přechodního velení Jaroslava Šilhavého. Byť to v Oslu, ruku na srdce, dost často za starou bačkoru stálo…

Teď je na Haškovi a spol., aby si nepovedené věci do detailu rozebrali a vymysleli účinnější pasti. Poučili se z nefunkčních taktických variant, z nekompaktnosti základní sestavy. Protože Česko nebude za tři měsíce na mistrovství Evropy rychlejší, ani nebude technicky zdatnější.

Je evidentní, že cestou není pasivní blok. V určitých fázích bojů využitelný je, ale obecně platí, že je to totální přežitek. Národní tým nutně potřebuje získat vlastní identitu. Jak s oblibou říká Jaroslav Köstl, útočit na balon v každém prostoru hřiště. V Norsku to Češi neukázali. V této disciplíně nabídli jen střípky, a to až po hromadném střídání.

Mimochodem, personální vstupy do zápasu se Haškovi povedly. Barák s Hložkem, Juráskem i Lingrem vykopli z mizerného trávníku českou nudu, přinesli odvahu a také kvalitu. Zápas v Norsku, herně nevzhledný, ovšem odpracovaný a vítězný, nabídl trenérskému štábu klíčový studijní materiál. Teď ho jen správně uchopit.