Kilde se při zásnubách plácl přes kapsu. Kolik stál prsten Shiffrinové?

Jeden z nejkrásnějších dnů v životě. Přesně ten prožil hvězdný lyžařský pár Aleksander Kilde (31) a Mikaela Shiffrinová (29), když se před několika dny zasnoubili. Nyní vyšla najevo cena prstenu. A nutno říct, že snoubenec za něj vysolil majlant!

Na uplynulou sezonu budou chtít oba dva rychle zapomenout. Jak Aleksander Kilde, tak jeho přítelkyně Mikaela Shiffrinová utrpěli na svahu vážná zranění. Po konci ročníku se ale rozhodli rychle obrátit list. A udělali to snad tím nejlepším možným způsobem. Slavný lyžařský pár se totiž zasnoubil!

Důležitý životní krok oznámili na instagramu. „Nikdy se nepřestal chovat mile a přátelsky. Ale taky byl vždy velmi ohleduplný,“ vychválila Shiffrinová svého milovaného. Na snímku měla růžolící snoubenka zásnubní prsten, kolem kterého se vyrojilo velmi zajímavé info. Švýcarský web Blick totiž prozradil, kolik tak mohl prsten stát.

Podle informací Lazara Cebbara, curyšského klenotníka z Fine Jewellery, se cena vyšplhala na pořádnou sumu. „Smaragdově vybroušený diamant bych odhadl na 1,2 karátu. Cena takového kousku se pohybuje od 15 do 20 tisíc franků,“ uvedl. To je v přepočtu rozmezí od 387 do 517 tisíc korun! Jde tedy vidět, že Kildemu na Mikaele opravdu záleží.

Aby ne, když se Shiffrinová ukázala v lyžařových nejtěžších chvílích jako obrovská opora. Není to tak dávno, co se Kilde pohyboval pomocí invalidního vozíku po děsivém zranění ve Wengenu v rámci Světového poháru.

„Podpora, které se mi dostalo od Mikaely a její rodiny, byla naprosto neuvěřitelná. Tehdy jsem si uvědomil, že ona je někdo, o koho mám zájem po zbytek života,“ rozplýval se Kilde nad svou čerstvou snoubenkou podle rakouského serveru Heute. Těžkými chvílemi si prošli. Bude to odteď už jen ráj na zemi?