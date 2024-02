Šampionka Shiffrinová po děsivém pádu partnera: Stěhování blíže k Česku?!

Byl by to pro ní perfektní výchozí bod! Američanka Mikaela Shiffrinová (29) se údajně rozhlíží po novém bydlení a přesto, že její kořeny jsou za velkou louží, většinu času musí trávit v Evropě s ohledem na závody, jejichž naprostá většina se koná právě na »Starém kontinentu«. A vypadá to, že se slavná lyžařka by se ráda usadila nedaleko České republiky!

Naši sousedé jásají! Podle všeho se totiž zdá, že by u nich brzy mohla najít lyžařská superhvězda Mikeala Shiffrinová (28) druhý domov. S informací přišel rakouský deník Kleine Zeitung. Momentálně má pobývat slavná Američanka v Innsbrucku, kde vlastní byt její přítel Aleksander Aamodt Kilde (31), ale existují indície, že se poohlíží po domě anebo stavebním pozemku v obci Ramsau.

V tomto místě ostatně Shiffrinová tráví během zimy poměrně dost času s ohledem na Světový pohár. Byla by proto logická volba se do Ramsau, které je zhruba 210 kilometrů od českých hranic, přesunout natrvalo. Jenže zatímco k tuzemským fanouškům by to měla Mikaela blíž, do Innsbrucku, pokud by tam Kilde plánoval zůstat, to je ale zase pořádná dálka.

Nadšení ohledně přesunu do rakouské obce ve Štýrsku prozatím klidní starosta Ramsau. „Ano, Mikaela Shiffrinová nás v obci často navštěvuje, což nás samozřejmě velmi těší. Zatím jsem však neslyšel, že by zde chtěla stavět,“ uvedl Ernst Fischbacher. Zůstane to tak, nebo ho brzy překvapí hvězdná sousedka?