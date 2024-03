Lyžařská legenda Zuzulová (39) oznámila těhotenství, ale: Promluvila i o ztrátě miminka!

Letošní rok se pro Veroniku Zuzulovou (39) rozhodně stane nezapomenutelným. Proč? Slovenská lyžařská hvězda totiž nedávno oznámila, že se svým partnerem Gaspem Valettem čekají chlapečka! Přesto ve vzduchu visí jedna znepokojující záležitost ohledně těhotenství z minulosti. Má Zuzulová obavy?

Pořádný důvod k radosti. Přesně ten má Veronika Zuzulová, úspěšná lyžařka a čtyřnásobná účastnice olympijských her, která se ke konci tohoto roku podruhé stane maminkou. Radostnou zprávu zveřejnila na instagramu. „Brzy maminka dvou,“ napsala Zuzulová k fotce s rostoucím bříškem. Jaká byla její první reakce, když zjistila, že je těhotná?

„Byla jsem neskutečně nadšená. Vždy jsem chtěla mít víc než jedno dítě,“ citoval Veroniku slovenský online deník Nový Čas. „Spolu s přítelem jsme si i říkali, že buď nám osud dopřeje dalšího potomka, anebo ne. Nebrali jsme to tak, že spolu musíme mít dítě. Nicméně se podařilo. Oba jsme nesmírně šťastní a už se nemůžeme dočkat,“ doplnila.

Teprve letos ale vyšlo díky její biografii s názvem Upřímná najevo, že si před pěti lety musela projít hodně bolestivou zkušeností.Zuzulová totiž tehdy s exmanželem Romainem Velezem, se kterým má syna Julese (5), přišla o nenarozené dítě! Má tedy obavy z dalšího těhotenství?

„Nemám, protože lékař mi sdělil, že nebyla chyba ve mně. Zkrátka se stává, že se plod neuchytí a žena přijde o miminko. Brala jsem to tak, že se to stalo, a tak to mělo být,“ prozradila Zuzulová a pokračovala. „Samozřejmě, že si budu dávat na sebe větší pozor, ale to jsem si dávala i předtím.“ Snad tedy tentokrát vše dobře dopadne.