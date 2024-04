Jágr před baráží se Vsetínem: Kousavý humor s mládežníky

Na mladé hokejisty si vždycky rád udělá čas! Kladenské Rytíře brzy čeká těžká zkouška v podobě baráže se Vsetínem. Zatímco na Valašsku se tento týden řešilo náhradní útočiště v Brně, v Čechách se snaží na legendárního rivala co nejlépe připravit. Na led teď vyrazil i Jaromír Jágr (52), kterého dorazili omrknout malí hokejisté. A jeden z nejlepších hokejistů světa si neodpustil trpký humor nad neveselou situací.

Jsou jedni z mála, kteří teď Jágrovi dělají radost. Kladenští Rytíři se momentálně nemohou pyšnit zrovna uspokojivými výsledky, s výjimkou některých mládežnických kategorií. Právě jejich příslušníci se přišli na »Džegra« na ledě mrknout. Jaromír tento moment ukázal na sociálních sítích, kde k videu přidal komentář »Podporujeme se navzájem«.

„Čau, Jardo,“ volali od mantinelu na českou legendu kladenští mládežníci. Jágr za nimi dorazil a se všemi se přátelsky pozdravil. „Jaký byl trénink, dobrý?“ zajímal se majitel Rytířů. „Dobrý,“ zhodnotili malí hokejisti. „Makali jste, jo? Já jsem vás chvíli viděl. Dobré to bylo!“ pochválil hokejové naděje, které mu vzápětí poděkovaly.

„To jsou naši nejtalentovanější hráči,“ představil Jágr svým fanouškům na instagramu. „Žejo? Je to tak?“ ptal mládežníků, kteří přitakali. „Vyhráváte. Hodně. Že? To je snad jediné družstvo u nás,“ poznamenal trpce Jágr nejspíš i v narážce na to, jak nevyvedenou sezónou prochází momentálně A tým. Ten má před sebou bitvu se Vsetínem, který se stalem mistrem Chance ligy a bude tak středočeskému klubu protivníkem v baráži.