Z viníka za Boha. Jágr ve zrádné dvojroli, Pittsburgh už s ním ladí show

Na vlastní kůži teď Jaromír Jágr zažívá tvrdý svět dvou světů. Hráč a majitel. Jako den a noc. V Pittsburghu už chystají velkolepou show, při níž ho ocení jako jednoho z nejlepších hokejistů v historii NHL. A po Mariovi Lemieuxovi největší hvězdu Penguins. Kdežto doma v Česku je pod palbou kladenských fanoušků, kteří žádají vysvětlení, proč Rytíři pod jeho vládou strádají . „Jsou to dva odlišné světy,“ říkal už dřív legendární hokejista. Teď je rozdíl nejkřiklavější.

Pondělní utkání s Vítkovicemi už neodehrál. Takže neotřelý protest fanoušků, kteří zápas vzali jako happening, sledoval jenom na dálku. Stihne se s nimi potkat ještě před odletem do Pittsburghu? To je otázka.

Druhý nejproduktivnější hráč v historii ligy, hned za Waynem Gretzkým, se v nejbližších dnech vydá do svého druhého domova. Do Pittsburghu. Města, které z něj udělalo legendu. Z vyjukaného vlasáče, kterému se tuze stýskalo po domově a při hovorech s rodiči mu tekly slzy, se stal jeden z nejlepších hokejistů všech dob.

Penguins mu v neděli při slavnostním ceremoniálu vyvěsí dres, téhle pocty se mu dostane teprve jako třetímu hráči v historii klubu. Vedle čísla 66, jež nosíval božský Mario Lemieux , už je tam pouze jedno. 21. To patřilo velmi talentovanému hráči jménem Michel Briere, který v juniorce dokázal nastřílet 75 gólů v 50 utkáních. Za Penguins ovšem stihl odehrát jednu sezonu (1969/70), poté při autonehodě utrpěl vážné poranění hlavy. Téměř rok bojoval v umělém spánku o život, ale nakonec zemřel. Ve 21 letech.

Jinak nikdo z pestré škály klubových ikon dres pod stropem nemá. Bude to až Jágr . „Podmínky jsou tedy velmi přísné,“ řekl už před časem v rozhovoru pro Sport dlouholetý novinář Dave Molinari, jenž o Pittsburghu píše od roku 1983. Právě majitel Mario Lemieux dal teď zelenou, aby Jágrův dres vystoupal pod strop.

Penguins celou show intenzivně chystají, na dálku jsou ve spojení i s přímým aktérem. Ten už dopředu zná program, který obsahuje řadu společenských akcí, na kterých se objeví řada dalších slavných hráčů v historii Penguins.

A především někdejší spoluhráči z let 1991 a 1992, kdy Penguins vyhráli Stanley Cup. Z Jágra, prvního Evropana, kterého klub draftoval, se postupně stal lídr, hlavní tvář, kapitán, šéf, oblíbenec fanoušků, kteří ho brali za svého syna... Nejlepší hráč planety, který se nebál trenérovi říct: „Máš v sestavě mě. Takže se neboj.“

Zatím není přesně jasné, kdy se Jágr do Pittsburghu vypraví, oficiální program ale bude mít už v pátek. Není vyloučené, že si s týmem Penguins půjde také zatrénovat. A to hlavní vypukne v neděli. Za účasti Lemieuxe mu klub vyvěsí dres.

Bude to velkolepý ceremoniál, při němž by neměla chybět ani Jágrova maminka Anna, v Pittsburghu populární jako Mama Jagr. Tatínek Jaromír, druhá nejdůležitější osoba v jeho životě, se toho bohužel nedočkal. Zemřel v listopadu roku 2022.

I tak bude mít Jágr přímo v hale, která nese název PPG Paints Arena, svoje příbuzné a blízké kamarády. Už teď si chystá slavnostní řeč. Svoje nejkrásnější roky prožil v aréně, která už nestojí. Civic Arena (Mellon Arena) byl zbourána na přelomu let 2011 a 2012. A byla situovaná kousek vedle to současné.

Každopádně ho v Pittsburghu čekají salvy potlesku, obdivu i respektu. V klubu strávil jedenáct sezon, odehrál v něm 806 zápasů. Získal dva Stanley Cupu, pětkrát vyhrál bodování ligy. Pittsburgh už se tedy těší na velkou slávu.

Jaký to rozdíl oproti tomu, co teď prožívá ve svém klubu. Rytíři prohráli ostudně šestnáctkrát v řadě a čeká je tradice minulých let. Baráž. Fanoušci žádají vysvětlení, Jágr je pod tlakem.

Znovu se ukazuje, jak těžce se kloubí jeho dvojrole. Majitel i hráč. Navíc stále aktivní hráč… O to víc se slavná osmašedesátka musí těšit do Pittsburghu, pro něhož je obdivovaným hrdinou, i když také v tomhle spojení se v minulých letech objevily trhliny.

To když po návratu do NHL z Ruska kývl jiným klubům. Ale čas všechno zahojil. Pittsburgh se nemůže dočkat, až zpátky uvítá svého syna. „Pittsburghu, vracím se domů,“ okomentoval to Jágr na sociálních sítích, když vzešlo ve známost, že jeho dres bude vyřazený.

Alespoň na pár dní se oprostí od všedních kladenských starostí. O to víc na něj sednou, až se vrátí. Z hrdiny a hokejového Boha opět bude psancem…

