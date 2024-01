Jágrovi nevadí, že Hudáček dělal reklamu Putinovi: Chrání »Rusáka«

Evropské kluby od něj daly ruce pryč. Slovenský brankář Július Hudáček (35) se totiž netajil obdivem k ruské KHL, kde o něj ale nebyl zájem. Skoro rok nechytal, než po něm teď sáhl v Kladně Jaromír Jágr ( 51).

Schytává za to kritiku ze všech stran! Hudáček totiž dlouhodobě tvrdí, jak mu KHL – soutěž mohutně využívaná Putinem k válečné propagandě – přirostla k srdci. „Dokud jsem zdravý a mám výkonnost, chci chytat v co nejlepší lize a za co nejlepší peníze. V Astaně se nám s rodinou líbilo. Všechno fungovalo na 100 %. Nic se nezměnilo ani po začátku války,“ povídal v létě brankář. V Rusku ale nebyl jen proto, aby shrábl dolary. Po zápasech ještě pravidelně dělal show, když křepčil v hábitu supermana...

Jinde ho nechtěli

Ani to mu ovšem k návratu do KHL nepomohlo. Ve vyspělé Evropě zase bylo nemyslitelné, aby člověka s takovými názory hokejové kluby zaměstnaly. Když třeba nedávno Hudáček koketoval s Hradcem, zvedla se velká vlna nevole fanoušků, což Východočeši pochopitelně vyslyšeli. Na Kladně ale »ruský mužik« nevadí. „Domluva byla velmi rychlá,“ liboval si gólman.

40 minut školení

Blesk se proto přijel včera na zimák Rytířů osobně zeptat hrajícího majitele Jaromíra Jágra, proč mu Hudáčkova minulost – na rozdíl od fanoušků a expertů – nevadí. „Myslíš, že mám čas číst noviny? Myslíš, že mám čas na sociální sítě?“ vyhýbal se odpovědi »Džegr«, který je přitom na Facebooku a Instagramu poměrně aktivní.

Čtyřicet minut pak vedl přednášku o životě, Bohu či šéfování klubu, aniž by smysluplně odpověděl na jedinou otázku. „Já jsem majitel, protože to nikdo jiný nechce dělat. Já se obětuju, je to charita!“ povídal a přeskakoval z jednoho zmatečného tématu na druhé.

Když se ale stočila řeč na »ruskou « posilu, Jágra to pokaždé naštvalo: „Já taky nechodím k tobě domů, abych se ptal tvý manželky!“ argumentoval bizarně. „Nemáš respekt, protože jinak by ses mě na to, ku*va, neptal!“ Cíl dlouhého školení byl ale jediný – ochránit před kritikou Hudáčka, který mezitím slezl z ledu a ukryl se v kabině…