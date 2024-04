Tenistka Sestini Hlaváčková přiznala: Manželovi diagnostikovali rakovinu!

Na první pohled to vypadá, že česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (37) prožívá v posledních týdnech jen samé štěstí. Aby ne, když přivedla na svět dcerku Beu. Ne vše je ale zalité sluncem. Nyní totiž zveřejnila děsivou novinu o svém manželovi Fabriziovi!

Sestini nedávno na svém instagramu ukázal děsivé pooperační fotografie, na nichž má jizvu přes celý krk. V děkovném příspěvku zmínil, že prodělal tyreoidektomii, tedy odstranění štítné žlázy. Nebylo však jasné kvůli jakému onemocnění, to teď odhalila až Andrea.

„Realita našich dní. Máme za sebou dva měsíce ve čtyřech a je to hukot. Jelikož mi píšou kamarádky, že na IG to vypadá idylicky, tak si to pojďme shrnout chronologicky hezky týden po týdnu," napsala Hlaváčková na instagramu.

A hned první položka seznamu je opravdu zdrcující. „Fabrimu diagnostikovali rakovinu štítné žlázy," šokovala někdejší elitní tenistka a přidala výčet všeho, co se dělo potom - od porodu, přes operaci až po různé virózy a jiné trable.

Následně ale věčně usměvavá sportovkyně své příznivce uklidňovala. „Řekněme, že to nebylo zrovna klidné šestinedělí, že to není idylické, ale jsme v pořádku a spolu. Trošku upocení, ale dáváme to," přidala bývalá světová trojka. Tak snad už bude jenom lépe!