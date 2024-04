Opora nároďáku Gudas je v Česku: Dojemné vítání na letišti!

Slyšíte tu rajskou hudbu? To je Radko Gudas (33), který bude tvrdit muziku v obraně českého týmu. Hokejový tvrďák už dorazil do Česka!

To bylo panečku přivítání! Hokejový tvrďák Radko Gudas v neděli odpoledne přistál spolu se svou rodinou v Praze. Po nepříliš vydařené sezoně v Anaheimu si chce »Gudy« spravit náladu na domácím šampionátu, který odstartuje už příští týden.

K Rulíkovu mančaftu se v Brně připojí zítra, teď si ale chce ještě užít rodinu. Už na letišti ho proto vítala dojatá maminka Radomíra a nadšeně objímala hlavně Radkovy děti Kvída a Leontýnku, které dlouho neviděla.

Zhruba před měsícem začaly panovat obavy o to, jestli vůbec bude moci Gudas do hokejového šampionátu v Česku zasáhnout. V zápase s Minnesotou totiž ošklivě skončil hlavou na mantinelu a duel nedohrál. Naštěstí mělo vše dobrý konec a podle úsměvů, které Radko rozdával na letišti je vidět, že do rodné země přicestoval v plné síle.