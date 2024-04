Kouč Moták si hlídal „pivaře“ Hudáčka: Neuvěřitelné, to se nemůže opakovat

Dají se vůbec popsat mistrovské emoce?

„Samozřejmě je to dojetí. To je tam pořád, stále to nemůžu vstřebat a říct si, že to je pravda. Skvělý pocit, nicméně je to pořád neuvěřitelné.“

Byl to nejvydřenější titul Třince?

„To tak úplně nevím. Ale myslím, že v sérii, jakou jsme měli, to znamená 21 zápasů plus nějaká prodloužení? Musím před chlapci smetnout. Tohle uhrát a získat titul je... (chvilku hledá slova) Je pro ně zadostiučinění a pro mě samozřejmě také.“

Dá se z vašeho pohledu říct, díky čemu jste titul urvali?

„Ono je těch atributů poměrně hodně. Mezi ty největší patří asi soudržnost, práce v kolektivu, zkušenost. Zkušenost s takovými boji, to je důležitá věc. Ale my jsme i v základní části pracovali velice dobře. Nakonec si myslím, že je pohár v pravých rukou.“

Co říkáte příběhu zlatého střelce Davida Ciencialy, který se do rodného Třince vracel v lednu právě z Pardubic?

„Jsem rád, že jsme ho v průběhu sezony získali. Je odchovanec. Hráč, který bude vždycky bojovat a za tohle mužstvo položí duši.“

Kdy vám bylo během play off nejhůř? Vybavíte si nějaký nejvýraznější moment?

„Myslím, že ani ne. Že mi nebylo špatně, protože já mužstvu věřil. Třeba i těch pár sekund před koncem proti Spartě.“

Kde se bere vnitřní síla týmu? Vypadli vám klíčoví hráči, ale ukázali se další v nových rolích. Jako třeba obránce Marian Adámek.

„Každý má svoji roli v mužstvu, to je to. Někteří kluci možná vystoupili ze své původní, ale ne úplně. Vždycky to byli bojovníci a hráči, kteří si za tím šli. A já před nimi musím smeknout. Pořád mi to nedochází a celkem mi i chybí slova.“

Může třinecká dominance pokračovat?

„Víte, že všichni dělají vše pro to, aby nás porazili. Nechci se rouhat, pracovali jsme moc dobře. To stačí.“

Jak vám zní, že jste pěti tituly v řadě dorovnali Vsetín?

„To je možná v dnešním hokeji i neuvěřitelné. To se snad ani nemůže opakovat.“

Díval jste se, kolik titulů v řadě má LTC Praha?

(usmívá se) „Nedíval jsem se ani na to, kolik má Rudá hvězda Brno.“

NEJVÍC TITULŮ V ŘADĚ

7 - LTC PRAHA (1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949)

7 - RH BRNO (od roku 1963 ZKL BRNO; 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966)

6 - DUKLA JIHLAVA (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972)

5 - OCELÁŘI TŘINEC (2019, 2021, 2022, 2023, 2024)

5 - VSETÍN (1995, 1996, 1997, 1998, 1999)

pozn.: play off 2020 bylo zrušené kvůli covidu