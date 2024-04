Pastrňákovo město se dere do Chance ligy. V Chomutově lidí jak na extralize!

3 581, 4 412 a naposledy 4 642. Tolik fanoušků vyrazilo na trojici finálových duelů do Chomutova. Třítisícových návštěv se dočkali i v Havířově. Na severu Čech panuje hokejová horečka, tolik diváků sem nechodilo ani za časů extraligy. Před sedmi lety Chomutov smetl v play off Třinec, který od té doby nezažil jedinou sezonu bez medaile. V roce 2019 naopak započal pád, klub z extraligy sestoupil a o rok později byl za nesplacené dluhy poslán dokonce až do nejnižší krajské ligy mezi úplné amatéry. Že by to byl konec hokeje v Chomutově? Naopak, momentálně se místní tým nachází jediný zápas od návratu do profesionálních soutěží. A to za nevídané divácké podpory.

Že se tu místo extraligy hraje jenom druhá liga? Na první pohled byste to nepoznali. Zápasový program na stadionu je úplně stejný, v útrobách haly vidíte na zádech fanoušků oblečených do dresů stará dobrá jména jako Vondrka, Flemming, Červenka, Sklenář nebo Tomica. Co naplat, že se teď po místním ledě prohánějí skromnější borci, z nichž někteří ještě nedávno chodili do práce.

To by se ale brzy mohlo změnit, stačí jeden zápas k postupu do Chance ligy. „Finále je svátek, teď to jedeme do Havířova urvat. Dvakrát jsme tam už dokázali vyhrát, věřím, že to zvládneme potřetí,“ zůstává nad věcí útočník Martin Tůma, jenž rozhodně ví, stejně jako seriálový Hrouzek, jaká je téměř pětisetkilometrová cesta do Havířova. V pondělí se na ni vydá počtvrté.

Že poslední krok bývá nejtěžší, o tom se přesvědčily Pardubice v Třinci, kde v pátek mohly oslavit titul, jenže prohrály. Něco podobného se teď přihodilo Chomutovu poté, co nevyužil domácí mečbol. Zároveň se může cítit snad i pod větším tlakem, další rok ve druhé lize by byl totiž bolestný. „V extralize druhý tým získá medaili a jede se dál, tady se naopak hraje o budoucnost klubu,“ zvážněl už Tůma.

Druholigové finále přináší old schoolový hokej jak ze sedmdesátek, kdy to v NHL řezali Bobby Clarke a spol. Tvrdé zákroky, potyčky, zajíždění do gólmanů. Tady by Milan Antoš vyletěl z kůže. „Tvrdost k play off patří, ale jsou tu věci za hranou, což nevidím rád. Postup by se měl uhrát hokejem a ne ostrými zákroky. Takže musíme přitvrdit a srovnat se s tím. Oni rádi provokují. Vždyť takhle hráli i v předchozích sériích. Když jedeš k mantinelu, musíš se připravit na to, že do tebe půjde,“ popisuje Tůma.

CHYBÍ HÜBLOVO DVOJČE

Chomutov těžil ze spolupráce legendárních hokejových dvojčat Viktora Hübla s Viktorem Lukešem. Jenže druhý jmenovaný se zranil, a tak přesilovky řídí 45letý Hübl sám. Rekordman v počtu extraligových startů (1251) a někdejší hvězda sousedního Litvínova stále neztrácí nic ze svého umu. „Viktor Lukeš radí při přesilovkách, je tu s námi, ale do hry nezasáhne. Je to samozřejmě hráč, který nám na ledě zásadně chybí,“ povzdechl si asistent trenéra Petr Martínek.

PASTRŇÁK NEVOLAL

V letech 1999 až 2003 býval v extralize i Havířov s místním odchovancem a dnešním sportovním ředitelem Třince Janem Peterkem, hrávali tu namátkou Marek Melenovský, Michal Mikeska, Radek Phillipp, Pavel Zdráhal, Libor Pivko, Tomáš Sršeň či Pavel Cagaš. Koučoval zde František Výborný. Před dvěma lety ale klub postihl pád z Chance ligy.

„Havířov do první ligy patří. Přestože jsme sestoupili, tak jsme zůstali v profesionálním módu. Trénujeme dopoledne, ale spousta kluků i tak chodí do práce. Nejtěžší bylo hráče nastavit na to, že přestože chodí do práce nebo školy, že ten přístup musí být na úrovni. Měli jsme dlouhodobější vizi s ohledem možností na návrat výš, ale když se sezona vyvinula takto a jsme zápas od postupu, tak chceme uspět,“ vyprávěl po šestém finálovém zápase trenér AZetu Jiří Raszka.

Spolupráce s okolními kluby jako jsou Třinec či Vítkovice není v plánu. „Chtěli jsme mít tým pohromadě, který je vnitřně silný. Nebylo by dobré, aby u nás někdo pendloval s tím, že si jednou za čas přijde zahrát. Často se stává, že hráč z vyšší soutěže bere druhou ligu za trest. Ale dnes i ona má kvalitu,“ poukazuje kouč.

David Pastrňák, nejlepší český hokejista a nejslavnější rodák z Havířova, s jeho svěřenci v kontaktu není. Před sedmi lety ale havířovský dres skutečně oblékl při rozbruslení před utkáním se Slavií, v září 2021 si dokonce střihl regulérní hokejbalový zápas za Karvinou. I to svědčí o tom, jak velkým severomoravským patriotem je. „Teď má ale vlastní play off v Bostonu, kontakt neproběhl,“ smál se Raszka s ohledem na to, zda „Pasta“ neposlal vzkaz do kabiny.