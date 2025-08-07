Footcast: Odveta za finále poháru, hrají se dvě derby. Co Slavia bez Chorého?
Nový týden, nový díl Footcast Preview. Tentokrát zavítal do studia k Davidu Sobiškovi a Jakubovi Podanému velký fanoušek pražských Bohemians a MSO Team leader Fortuny, Tomáš Mutínský.
Úřadující mistr ligy se zatím trápí a do Edenu teď přijedou Skláři, kteří tam devětkrát po sobě nebodovali. „Od Slavie je to po herní stránce málo. Teď navíc přichází o vykartovaného Tomáše Chorého, což bude určitě velká ztráta, ale zároveň může jeho absence donutit Slavii ke kombinačnější hře, která Teplicím nebude vonět. Mojmír Chytil je v mých očích z formy a na hrot bych se nebál dát Ivana Schranze. Hrál to v Jablonci, góly dávat umí a je velmi náběhový. Teplice nemají co ztratit a pokusí se vzpomenout si na poslední vzájemný zápas, ve kterém Skláři vyhráli 1:0. V Edenu ale zůstanou všechny body a Slavia uhájí i čisté konto,“ avizuje před sobotním večerním duelem moderátor David Sobišek.
„Sparta hostí Olomouc a Sigma je pro ní velmi nepopulárním soupeřem. V minulém ročníku vyhrála na Letné 3:2, zvítězila i ve finále MOL Cupu a v posledním kole nadstavby málem připravila sparťany o pohárovou Evropu. Olomouc se sžívá s novými posilami. Tomáš Janotka má v kabině deset nových fotbalistů, ale ani jeden zatím nenahradil Filipa Zorvana. Sparta bude po Konferenční lize, Sigma odpočatější a myslím si, že právě kondice může hrát velkou roli v závěru utkání, kdy Hanáci zlomili na svou stranu poslední ligový zápas s Libercem. Bude to zajímavé a gólové střetnutí,“ avizuje před soubojem Sparty se Sigmou Jakub Podaný.
Čtvrté kolo nabídne hned dvě derby
Tomáš Mutinský věří tomu, že se jeho oblíbený tým z Ďolíčku střelecky prosadí proti rozjetému Jablonci. „Na Bohemce bude plno lidí a z dlouhodobého hlediska mají Klokani s Jabloncem dobrou bilanci. V posledních deseti vzájemných zápasech vyhrála Bohemka pětkrát a třikrát remizovala. Tým Jaroslava Veselého bude hrát odzadu jako proti Baníku a Slavii, protože Jablonec je favoritem a to jim bude sedět. Jablonec má velkou kvalitu, i on se může prosadit a nejspíš prosadí. Oba týmy dají gól je moje doporučení v kurzu 1,64 u Fortuny.“
V rámci 4. kola se hrají hned dvě derby. Jedno hornické mezi Baníkem a Karvinou. To druhé se hraje na východě Čech, kde se v Malšovické aréně střetnou Hradec s Pardubicemi. Dále hostí Plzeň Slovácko, Zlín přivítá Mladou Boleslav a Liberec si to o tři body rozdá s Duklou.
Celou epizodu Footcast Preview sledujte na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20:00, v pátek od 19.00 nebo pak v sobotu od 12.00.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|2
Slavia
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|2
Zlín
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|6
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|7
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|8
Liberec
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|9
Teplice
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Dukla
|3
|0
|2
|1
|1:3
|2
|12
Ml. Boleslav
|2
|0
|1
|1
|5:6
|1
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|1:3
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu