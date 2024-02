Dcera Kateřiny Neumannové prožila víkend hrůzy: Na atletických závodech jí okradli!

Na uplynulý víkend česká atletka Lucie Neumannová (20) jen tak nezapomene. Původně ho dcera slavné běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové (50) měla zasvětit závodům, ale kromě toho strávila značnou část bohužel také na policii. Talentovanou sportovkyni totiž v atletickém areálu okradli!

Pro Lucii Neumannovou to byl zpočátku víkend jako každý jiný. Společně se svým trenérem vyrazila na atletické závody, aby soutěžila ve své nejsilnější disciplíně, kterou je běh na krátkou vzdálenost. V průběhu této akce se však dostal do sportovního areálu zloděj, který okradl několik závodníků včetně dcery olympijské vítězky. Mrštná blondýnka se o šílenou zkušenost podělila s fanoušky na sociálních sítích.

„Ukradli mi mobil, peněženku se všema dokladama i kartou, ze které pak vybírali peníze. Kradlo se tu už několik dnů,“ řekla Lucka na začátku videa, ve kterém popisuje svůj hrozný zážitek. „Byla jsem kvůli tomu na policii. Měla jsem popis člověka, takový, že má roztrhlý batoh... Takže teoreticky žádný. Závody byly ještě další den, tak mi policajti řekli, ať si dávám pozor na věci a koukáme kolem sebe,“ pokračovala naštvaná Neumannová, která si vzhledem k množství krádeží v místě rozhodla druhý den uschovat vše u trenéra.

A za krátko nemohla věřit vlastním očím! „Trénuju a najednou jde extrémně podezřelý člověk! Telefonem jako kdyby si zakrýval obličej a pořád se rozhlížel. A najednou vidím, že má ten batoh, který mi včera popisovali policajti!“ popisovala mladá atletka, která chtěla dotyčného alespoň natočit, ale neměla u sebe telefon, který se tou dobou nacházel u jejího kouče.

„V tu chvíli vyšel trenér. Chtěla jsem na něj nenápadně zamávat, ale asi se mi to nepovedlo úplně nenápadně. Tak na něj volám, ať mi dá ten telefon. Nemohla jsem vědět přesně, jestli je to člověk, ale ve chvíli, kdy jsem volala na trenéra tak začal strašně zrychlovat a odcházet z areálu. Tak jsem za ním vyběhla, fakt jsem začala sprintovat, akorát on měl náskok třeba 60 metrů," vyprávěla Lucie, které se pravděpodobného zloděje nepovedlo dohnat. Neskrývala své rozhořčení nad tím, že i když trénuje každý den, v případě nouze jí to bohužel nepomohlo a tak alespoň informovala o celé záležitosti policii.

Dcera české legendy alespoň na konci videa upozornila své sledující, aby si dávali pozor na své osobní věci a je zřejmé, že pro ni samotnou bohužel byla tato hořká zkušenost velkým poučením...