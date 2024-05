Češi se rvali a v O2 aréně to vřelo! Na kýžený druhý bod ale Rulíkův tým proti Švýcarům bohužel nedosáhl, a to je při nájezdech podporoval prezident Pavel přímo od střídačky. Skvělou atmosféru si v hale pochvaloval i legendární Jaromír Jágr, který zatím na žádném českém zápase nechyběl.

Jágrova poklona

Jágr si nejprve v lóži s diváky prozpěvoval oblíbený song Sweet Carolině a pak divákům na svém instagramu vystřihl pochvalu jako hrom. „Atmosféra neskutečná. Když jsi hráč, tak to tak nevnímáš, to se musíš soustředit na ten zápas, ale jak jsem tady v publiku, to je neskutečný. Přál bych to každýmu zažít. Tohle není nikde jinde na světě," ohodnotil výkon českých fanoušků hráč, kterému se klaní celý svět.

Ve skyboxu legendární šedesát osmička nechyběla zatím ani na jeden zápas. Přítelkyně Dominika ho ale tentokrát nedoprovodila. Na instagramu se "pochlubila" nepěkným obrázkem teploměru, který ukazoval vysokou horečku.