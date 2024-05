Pohled do zámoří se po první porážce zintenzivnil. Asi nejen u fanoušků

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Před hokejovým šampionátem se ideální česká cesta jasně narýsovala: skončit ve skupině nejhůř druhý, aby dopadlo vyhnutí se čtvrtfinálovému setkání s nabouchanou Amerikou či hvězdami vyfutrovaným Švédskem. Pondělní program ideální scénář poslal do blízkosti autu, když výběr USA padl se Slováky a Rulíkovci vydolovali bod. Celé se to ještě může zamotat a případný druhý flek ve skupině může paradoxně přivát i nechtěný zámořský soubor, zatím nesladěný. Co z toho plyne?