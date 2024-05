Rulík: Za gólmana se musíme rvát! Těší ho srdce. A proč nestihl prezidenta?

Tři těžké zápasy, tři zkoušky odolnosti. Dvě výhry, jedna porážka. Celkem 6 bodů. Takže spokojenost? Úleva? Kouč Radim Rulík se ale po porážce se Švýcary po nájezdech nechtěl uchylovat k sáhodlouhým hodnotícím soudům. „Na to je ještě brzo. Ale těší mě naše nasazení, to určitě ano. Důležité pro atmosféru je bodovat. Což se nám zatím taky daří,“ uvedl reprezentační kouč. Zmínil i to, že ho mrzí, že v kabině nestihl prezidenta Petra Pavla.

Mezi novináře přišel až po půlnoci českého času. Pro národní tým to byl třetí večerní zápas, navíc ve čtyřech dnech. „Potřebujeme se soustředit na další utkání a směřovat to k tomu, abychom byli lepší a lepší,“ vykládal trenér.

Jak byste zápas se Švýcary zhodnotil?

„Myslím si, že ze začátku tam byl z naší strany trochu větší respekt, než bychom chtěli. Malinko nám nešly nohy, Švýcaři do toho vlítli, věřili si na nás. Měli jsme problémy s jejich napadáním. Potřebovali jsme se do zápasu dostat. Potom se to začalo ve druhé půlce první třetiny srovnávat. A od druhé třetiny už bylo utkání vyrovnané.“

Co vás potěšilo?

„Jsme moc rádi, že jsme proměnili přesilovku, protože na ně to skončilo 1:1. Při hře pět na pět nepadl gól. Myslím si, že náš výkon byl velmi bojovný, postupně víc a víc. A skvělý brankář Lukáš Dostál. Opravdu nás podržel. Měl momenty hlavně ve třetí části, kdy to soupeř chtěl převalit na svoji stranu. Šli víc do rizika, mají velmi šikovné hráče jeden na jednoho, hlavně útočníky. Mají i ofenzivně laděné beky, takže to nebylo jednoduchý.“

Dostál je velkou oporou, že?

„Ano. Se vším si poradil, opravdu hodně nám pomohl, že už za sebe nic nepustil. Potom rozhodly nájezdy, s takhle silným soupeřem musíme brát, že jsme bodovali.“

Co jste říkal na útočníka Ondřeje Beránka, jehož bitka rozproudila celý tým? A i atmosféru?

„Ano, také Gudy (Radko Gudas) svedl výborný souboj na mantinelu. Když se neoslabuje mužstvo a pokračuje se pět na pět, musíme být na brankovišti důrazní a dát soupeřům najevo, že je to naše území a bude se o něj bojovat. Budeme se za něj rvát, protože i pro Dostyho je to impuls.“

Brankář vypadá jistě, nenechá se vůbec zneklidnit ani strhnout atmosférou. To přesně od něj čekáte, že?

„Ano. Jsme za to rádi. Když jsem byl v Americe, tak taková návštěva je i v NHL. Ať je to Toronto, Boston, Florida. Kluci jsou na to zvyklí. Což je dobrý, úplně je to nesemele. Dosty se dokáže soustředit na svůj vlastní výkon a nenechá se rozhodit nebo vyvést z koncentrace. Má zkušenosti.“

Jste spokojený po třech zápasech s tím, že mužstvo ukázalo srdce, jak jste si přál?

„Myslím si, že je předčasný hodnotit tři zápasy. Můžeme se bavit až po základní skupině. Čekají nás další utkání, je třeba na ně navazovat výkonem. Některé věci posouvat, aby došlo ke zlepšení. Je před námi spousta práce.“

A co bojovnost, jakou jste se chtěli prezentovat? S tou jste spokojený, ne?

„To určitě ano. Ale hlavně, aby nám vydržela a pokračovali jsme v tom. To bude důležité.“

Také přesilovky doznaly zlepšení….

„Jo, zaměřili jsme se na ně v přípravě. Potom jsme si to trochu dali při rozbruslení, aby si kluci zkusili, co jsme si řekli. Budeme na tom pracovat dál. Ubránit týmy jako je Finsko, Kanada, Švýcarsko, což jsou TOP týmy v naší skupině, s obrovským respektem k ostatním mužstvům, je strašně těžké. Ale pokud se nám ještě podaří proti nim proměnit přesilovku, je to obrovský bonus.“

Obránce Radko Gudas po minulých zápasech říkal, že lituje některých trestů. Teď se držel zkrátka, i když se rval Beránek. Řešili jste, aby si dával pozor?

„Ne, ne. My to řešíme celkově. Je to situace od situace. Nechceme zbytečné fauly, které nic neřeší. Ale pokud se tam chytnou a je to fér, nechceme, aby dali najevo slabost. Jsme rádi, že se dokážou soupeři postavit i v tomhle.“

Je vaším přáním, aby psychická síla mužstva šla nahoru. Což asi půjde po třech náročných bitvách, že?

„Stoprocentně ano. Důležité pro atmosféru je taky bodovat. Což se nám zatím podařilo. Takže uvidíme dál.“

Takže ten největší tlak mohl z týmu spadnout díky povedenému úvodu?

„No, uvidíme. Nechci předbíhat. Potřebujeme se soustředit na další utkání a směřovat k tomu, abychom byli lepší a lepší.“

V kabině byl prezident Petr Pavel. Slyšel jste, co říkal?

„Nestačil jsem tam doběhnout. Takže jsem viděl akorát odchod pana prezidenta.“

Vážíte si toho, že byl mužstvo vůbec pozdravit?

„No tak samozřejmě. Chtěl jsem to slyšet, ale bohužel, neměl jsem tu čest.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:36. Fiala, . Kurashev Hosté: 35:57. Stránský Sestavy Domácí: Genoni (Schmid) – Josi (C), Glauser, Siegenthaler, Kukan, Marti, Loeffel, Jung, Fora – Fiala, Hischier (A), Bertschy – Andrighetto, Jäger, Niederreiter (A) – Herzog, Senteler, Simion – Kurashev, Thürkauf, Ambühl. Hosté: Dostál (Mrázek) – Krejčík, Gudas (A), Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Palát (A), Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek. Rozhodčí Ansons (LAT), Schrader (GER) – Durmis (SVK), Nyqvist (SWE) Stadion Návštěva 17 413 diváků