Komentátor Voráček pobláznil české fanoušky: Nejlepší hlášky! ...a překvapivá reakce na chválu

Nasaďte si brýle, aby vás neozářil ten jas, a nastražte uši! Na mediálním nebi svítí nová hvězda, která po boku svědomitého »profesora« Záruby chrlí při hokeji jednu perlu za druhou. Jakub Voráček (34).

V České televizi neměly přenosy dlouho takovou šlehu. Energický vousáč, který sám za národní tým vstřelil 16 gólů a v roce 2010 byl součástí zlatého týmu na MS, totiž komentuje srdcem.

Svérázným projevem strhl k fandění i jindy chladné nátury u obrazovek. Byly z něj paf. „Výborný. Super. Spontánní. Jakub byl skvělý hokejista a je i skvělý komentátor,“ zasypaly ho lavinou chvály na sociálních sítích.

Je sám sebou

On přitom zůstává jen sám sebou. Nic víc, nic míň. Přirozený, jako by zápas hodnotil s kladenskými kumpány v obýváku. „Roberte, musím si uvědomit, že nejsem doma na gauči,“ vtipkoval s parťákem během posledního mače proti Švýcarům.

Také Záruba vedle borce, co v NHL nasbíral 806 bodů, pookřál. Přesně to byl jeden z Voráčkových cílů před turnajem. „On tráví strašně moc času nad přípravou. A já jsem zase úplně »free«. Myslím, že ho to může uvolnit,“ vyprávěl bývalý útočník v podcastu Puk Pak Pivo.

Máme p*del

Klape to skvěle. „Je to super, my se zasmějeme. Máme p*del,“ připustil »Voras«. Jinak ale nechce ze sesle experta krást slávu novodobým gladiátorům. „Nezlobte se, ale já jsem se zařekl, že nechci dávat během mistrovství rozhovor,“ omluvil se Blesku. „Nebylo by to fér vůči klukům, kteří mají domácí šampionát, abych jim já bral nějakou pozornost,“ dodal skromně.