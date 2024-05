Kde tráví noci české hvězdy? Blesk nakoukl do jejich »hudebního« hotelu

Zbraní jsou krevety Klíčovým mužem v hotelu je šéfkuchař českého mančaftu Michal Kuczera. Muže, který vaří i extraligovým šampionům z Třince, si nemůžou strávníci vynachválit! „Steaky dělá neuvěřitelné. A krevety? To je prý tajná zbraň Ocelářů! Pak se nedivím, že v play off chodí tak daleko. Snad to bude fungovat i na nás,“ otírá si pusu forvard Kondelík.