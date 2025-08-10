Priske o červené: Situaci jsem neviděl, ale... Chválil novou posilu z Ekvádoru
Sáhl k překvapivému tahu, ihned po prvním poločase. Trenér Brian Priske nasadil do nedělního 4. kola Chance Ligy proti Olomouci na hřiště Lukáše Haraslína a změnil formaci, když zvolil v defenzivě čtyři obránce. To Spartu při hře proti deseti aspoň na chvíli rozpohybovalo a dovedlo k vydřené výhře 1:0. „Bylo to pro mě logické střídání,“ vysvětlil dánský kouč. Na tiskové konferenci se vyjádřil také k nové posile Johnu Mercadovi, ekvádorskému křídelníkovi.
Hráli jste téměř hodinu v přesile. Čekal jste snadnější cestu ke třem bodům?
„Vůbec ne. Věděli jsme, že to bude obtížné. Už dopředu jsme očekávali tvrdý souboj, protože Olomouc má dobrý tým a hraje velmi náročný fotbal. Stejně jako v minulé sezoně.“
Co se pro vás změnilo vyloučením brankáře Jana Koutného?
„Samozřejmě nám to pomohlo kontrolovat lépe utkání. Sigma byla zranitelnější při našem přechodu do útoku. Byli jsme víc na balonu a měli jsme víc možností, jak pracovat s represinkem a zbytkovou obranou. Na druhé straně jsme věděli, že musíme soupeře otevřít, prolomit, což nebylo vůbec jednoduché. Třeba Kuchta měl na začátku druhého poločasu velkou šanci.“
První červená karta přišla až po zásahu videa. Byl to správný verdikt?
„Upřímně – situaci jsem neviděl. Slyšel jsem ale od většiny lidí kolem sebe, že gólman zahrál rukou mimo vápno, takže v tom případě je to jasné.“
Proč jste do druhého poločasu změnil rozestavení na čtyři obránce?
„Asgi (Sörensen) trochu bojoval s tělem, měl o poločase zdravotní problémy. Proto jsme museli udělat změnu, vystřídat ho. Máme momentálně už dva stopery mimo (Cobbaut a Panák), a tak šlo pro mě o logickou volbu. Ještě když jsme hráli proti deseti, chtěl jsem mít na hřišti víc ofenzivních hráčů.“
Měl jste to dopředu připravené?
„Není to něco, na čem bychom pracovali. Máme ale dobré hráče, kteří se rychle adaptují. Navíc v tom nejsou takové rozdíly. Třeba v ofenzivní hře byla struktura hry v první a ve druhé půli téměř stejná. Hráči se pohybovali na podobných pozicích. Jen v defenzivě to byla větší výzva.“
V čem konkrétně?
„Hráli jsme proti oslabenému soupeři, tak jsme mohli lépe kontrolovat osobní souboje. Ale Sigma, když se dostala na míč, tak ho kopala na Tijaniho. Proto si Uchenna a Ševínský zaslouží obrovský kredit, protože to zvládli, i když hráli poprvé po letech ve čtyřobráncovém systému. Zejména Ševa má za dnešek velkou pochvalu.“
Možná stejně jako Albion Rrahmani. Trefil se přesně k tyči, jde se tohle vůbec naučit?
„Už má věk na to, aby vycházel ze zkušeností a z toho, co se naučil doma v Kosovu, v Rumunsku a taky tady. Je pravda, že má velmi dobrou koncovku, což vidíme každý den na tréninku, v minulé sezoně a v předchozích zápasech. Když se dostane do šance, je velmi klidný a má velkou pravděpodobnost toho, že trefí branku.“
Sparta v neděli oznámila další posilu, a to Johna Mercada. Co díky němu získáte?
„Jsem šťastný, že jsme získali takového hráče. Jsem přesvědčený o tom, že nám pomůže v ofenzivní části. Je fyzicky silný, rychlý a má velmi dobré technické dovednosti.“
Jak s ním budete postupně pracovat?
„Myslím, že už příští víkend by se mohl zapojit k týmu a dostat nějaké minuty.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu