SESTŘIH: Sparta - Olomouc 1:0. Dvě červené a emoce. Strkanici po zápase ukončili kapitáni
Utkání kontrolovala, ale ve velmi nervózním závěru. Sparťané, kteří hráli po vyloučení brankáře Jana Koutného, téměř hodinu v přesile, zdolali ve čtvrtém kole Chance Ligy Olomouc těsným výsledkem 1:0. Čtvrtou brankou v soutěžním ročníku rozhodl Albion Rrahmani. „Zasloužili jsme si to,“ řekl trenér Brian Priske. S tím značně nesouhlasil Tomáš Janotka, kouč hostů.
Jakmile letenský stadion zhasl a sparťané slavili třetí ligové vítězství v řadě, došlo k dramatickým chvílím. Olomoučtí se shlukli ve středovém kruhu, kde se členové realizačního týmu strkali se soupeřem. Rozmíška sotva začala, kapitáni Lukáš Haraslín a Radim Breite, záložník Sigmy, ji ukončili.
„Nemyslím, že v tom byly emoce. Nechci ale hodnotit některé pány,“ glosoval situaci Tomáš Janotka, kouč Sigmy, který narážel na rozhodcovský soubor v čele s Ondřejem Pechancem. Hosté dohrávali bez dvou hráčů. V závěru utkání odešel do kabin po druhé žluté kartě stoper Jan Král, který se dostal do slovní přestřelky s Adamem Ševínským. V tu chvíli už měl jedno karetní napomenutí.
První – a zásadní – vyloučení přišlo po pětatřiceti minutách hry, kdy se sparťané dostali do početní výhody. Veljko Birmančevič utíkal za dlouhým pasem od Ryneše. Gólman Jan Koutný proti němu vyběhl a dostal se krok před pokutové území. Míč se pak v té chvíli odrazil od jeho levé ruky do strany, až potom se střetl se srbským křídelníkem.
Verdikt hlavního rozhodčího Ondřeje Pechance zněl – faul na Koutného od Birmančeviče. Do toho vzápětí zasáhl VAR a došlo ke změně. Olomoucký brankář byl za hru rukou v pozici posledního hráče vyloučen, odešel do kabiny se sklopenou hlavou. Po cestě ho poplácali po ramenou parťáci David Tkáč nebo Matěj Mikulenka. Mezi lavičkami si s ním pěstí ťuknul trenér Janotka.
„Nebudu mu nic vyčítat, je to o rychlém rozhodnutí. Útočící hráč to protečoval do gólmanovy ruky,“ tvrdil kouč, který měl k dispozici mezi náhradníky pouze Matúše Hrušku.
Slovenský brankář přestoupil na Hanou letos v létě z Dukly a šlo pro něj o nepříjemnou premiéru v novém dresu. „Červená rozhodla,“ tvrdil Jiří Sláma, obránce Sigmy. „Jsem přesvědčený, že kdybychom dohrávali v jedenácti, odvezli jsme si bod a možná pomýšleli na vítězství. Tohle byl klíčový moment,“ dodal Janotka.
Hruška čelil hned po nástupu na hřiště přímému kopu z hrany vápna, ke kterému se postavil Birmančevič. Tentokrát nebylo třeba, aby zasáhl, srbský reprezentant pálil do zdi. Předvedl se až v závěru zápasu, kdy za stavu 0:1 vyrazil střelu z blízka Kevina-Prince Milly do břevna.
Priske: Šlo o zkoušku mentality
„Bylo to velmi těžké utkání, šlo o zkoušku mentality. Hráli jsme proti dobrému soupeři a nebylo snadné ho prolomit. Na konci utkání jsme toho ale ukázali víc, zasloužili jsme si vyhrát. Jsem šťastný, je to pro nás velmi důležité,“ poznamenal Priske.
Po přestávce přišel s velmi překvapivým řešením, jak na oslabenou Olomouc. Dánský kouč sáhl po formaci, se kterou odstartoval před třemi lety první letenské angažmá. Svěřence na hřišti poskládal do formace 4 – 2 – 3 – 1 s velmi nabušenou ofenzivní čtveřicí.
Na hrotu útoku zůstal Jan Kuchta, pod něj se vměstnala trojka ve složení Lukáš Haraslín, jenž naskočil do druhého poločasu z lavičky, Albion Rrahmani a Veljko Birmančevič. A zabralo to.
Sparťané se rázem dostali do tempa, nalomili olomouckou defenzivu zejména z levé strany, kde operovali kapitán Haraslín s Matějem Rynešem, v té době levým obráncem. Povedenou přihrávku od druhého z nich vůbec netrefil Kuchta, osamocený na malém vápně.
Prohrál tak minisouboj s jiným letenským útočníkem. Spartu opět spasil Rrahmani, kosovský reprezentant. V 56. minutě si potáhl míč v pokutovém území kolem stopera Abdoulayeho Sylly a pravačkou se trefil přesně k tyči.
Rrahmani vstřelil branku ve třetím ligovém utkání v řadě, v němž byl v základní sestavě. Jinak jde o jeho čtvrtou trefu v posledních pěti soutěžních zápasech. Což je velmi slušná bilance. Navíc znovu začal na levém křídle, protože na centrální pozici má přednost Kuchta.
Sparťané se díky němu drží na druhém místě za Slavií, spolu s ní a Zlínem mají deset bodů. Olomouc zaznamenala první porážku v této ligové sezoně. „Jsem rád, že stav 0:1 vydržel až do konce. Sparta se k vítězství protrápila,“ zakončil Janotka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu