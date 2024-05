TOP 4 momenty českého postupu do semifinále: Nejlepší, když je potřeba

Hokejová pohádka! Česko nešlo do čtvrtfinále jako favorit, ale v bouřlivé domácí atmosféře porazilo jeden z nejsilnějších týmu, který přijel na MS. Výhra nad USA 1:0 zní jako malý zázrak. Povedla se přesně věc, kterou Radim Rulík vyzýval už od svého nástupu na lavičku, hlavně, ať výkon týmu stoupá. Tady jsme vybraly čtyři momenty, které zdobily českou hru. A v sobotu hurá do semifinále se Švédskem.

Pojď a dostaneš

Není tak časté, že by Česko dokázalo být důraznější než zámořský tým. Tady to platilo. Jasně, Radko Gudas nakopnul svůj nejvíc prudící mód. Od něj čekáte, že je zlý a byl. Jakmile kolem něj někdo projel, dostal naloženo, jakmile to byl Brady Tkachuk, dostal dvakrát tolik. Ale nešlo jen o něj, ihned po vstřeleném gólu podstoupil tvrdý souboj na mantinelu Lukáš Sedlák, nikdo neuhnul. No a Ondřej Beránek? Pánové a dámy, z pohledu soupeře „no name boy“, ale extrémně urputný.