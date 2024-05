Záruba o legendě Nedomanském ve studiu: Omluva divákům!

Jako čestný host. V této roli přicestoval z Kalifornie na hokejový šampionát v Česku někdejší útočník a legenda československého hokeje Václav Nedomanský, který před dvěma měsíci oslavil jubilejní 80. narozeniny. Zavítal i do studia ČT sport, kde poklábosil s šéfkomentátorem Robertem Zárubou (56). Ten se ale divákům později omlouval! Proč?

Václav Nedomanský, mistr světa z roku 1972 a významná osobnost (nejen) československého hokeje, dorazil do Česka v rámci letošního šampionátu. Nutno říct, že program má rozhodně nabitý. Před několika dny navštívil nově otevřenou Síň slávy českého hokeje, která sídlí v centru Prahy, konkrétně v ulici Nekázanka.

Došlo i na návštěvu O2 areny, kde například prohodil pár slov s reprezentačním obráncem Michalem Kempným. Oba jsou totiž rodáci z Hodonína. Mimo jiné se objevil i ve studiu ČT sport, ve kterém byl po boku někdejšího gólmana Pavla Francouze, bývalého slovenského zadáka Borise Valábika a proslulého komentátora Roberta Záruby.

Právě ten se ale v souvislosti s Nedomanským omlouval divákům. „Včera nám bylo ctí uvítat ve studiu nejlepšího střelce v historii národního týmu Václava Nedomanského. Omlouvám se divákům, ale během osmi let plánování a natáčení dokumentu o něm, jedeme už dlouho tykání,“ vysvětlil Záruba na sociální síti X. „Legendární č. 14, byl skvělý. Jediný gól pak dal večer Pavel Zacha hrající s číslem 14,“ doplnil příspěvek o zajímavou náhodu ze čtvrtfinále.

Podle reakcí měla ale většina fanoušků pro tykání pochopení. „Není zač se omlouvat. Je to i lidštější. Navíc, pokud se znáte,“ uvedl jeden z uživatelů pod příspěvkem. „Skvělý dokument. Omluvy nejsou potřeba. Kdybych to teď nečetl od vás, tak by mě ani nenapadlo se nad tím zamýšlet,“ přidal se další.