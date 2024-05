Rulík po postupu: Měli jsme asi 350 klipů. Kluci ukázali obětavost a srdce

Měl krátký proslov v kabině a pak Radim Rulík vyrazil rozebrat čtvrtfinálovou pohádku. Porazit 1:0 Spojené státy je velký výsledek. „Co jsem četl, byl to tým, který by měl vytvořit základ pro Světový pohár, kam nás nepozvali,“ vážil si výsledku český kouč. Vyzdvihoval hlavně způsob, jak se hráči k zápasu postavili. Kouč působil uvolněně, měl velkou radost, jak jeho tým šlapal.

Velká věc z pohledu trenéra porazit Ameriku 1:0 a celý zápas držet takovou herní disciplínu?

„Je to velká věc, ale patří hráčům. Měl jsem asi 350 klipů jejich hry, věděli jsme, co od nich můžeme čekat. Hráčům tohle všechno samozřejmě neukazujete, je potřeba vybrat to podstatné. Kluci odvedli skvělý výkon a k nim se přidal i vynikající gólman. Pomohli jsme si přesilovkou a ubránili jejich početní výhody. Amerika až do čtvrtfinále nedostala gól v oslabení, s námi poprvé a žádný sami nedali. To byl klíč a taky skvěle připravený Lukáš Dostál, byl hlavně mentálně nachystaný na všechny situace, které mohly nastat.“

Jak se tohle nastavení projevovalo?

„Myslím si, že neudělal jediný pohyb navíc. Nejsem specialista na brankáře, ale takhle to na mě působilo. A pak jsem viděl opravdu velký týmový výkon celého mužstva. Všichni tam nechali v rámci svých možností úplně všechno. Viděli jsme obrovskou obětavost, srdce.“

Z Dostála nevypadl snad jediný puk. Mělo tohle velký vliv na vývoj zápasu, když před ním neustále hlídkoval Brady Tkachuk?

„Ano, oni neustále cpali puky k němu zpoza branky, stříleli i z rohu. Čekali na šťastný odraz, ale obránci i celkem dobře pracovali hokejkami. Soupeř se k vyložené šanci moc nedostával, a když ano, Lukáš byl ve správném úhlu, dobře nastavený proti kotouči.“

Radko Gudas Tkachuka od prvního střídání celkem slušně masíroval a dost se mu věnoval. Dostal i takový taktický pokyn, aby se mu dostal do kožichu?

„Nebyl, ale oni se znají, tak Radko dobře ví, co na něj platí. Někteří naši kluci znají své soupeře z NHL velmi dobře, hrají proti nim. Řeknou si to, vědí, co na něj platí.“

Hokej občas píše zajímavé příběhy. Docela hezky se sešlo, že vítězný gól má na svědomí Pavel Zacha , který poprvé přiletěl na svůj reprezentační turnaj. Vážíte si toho, že všechno proběhlo tak, jak jste se domluvili, útočník je v Praze a pracuje pro ostatní?

„Od začátku jsme s Pavlem komunikovali. Jak jsme byli jmenováni do funkce, měli jsme to celé založené na komunikaci s hráči. Petr Nedvěd byl za Pavlem na podzim, já jel do zámoří po Novém roce, kde jsme se potkali. Zájem cítil od nás obou. Když přijel, musel vidět, že je pravda, co jsme si řekli. Jsem rád, že to takhle dopadlo, Pavel je ve věku, kdy mužstvu rozhodně má co dát. V NHL se zlepšuje sezonu od sezony a pro nás je strašně důležitou posilou. Ale nejenom on.“

Oproti poslednímu zápasu ve skupině jste u Zachy a Pastrňáka změnil křídlo a vrátil jste Romana Červenku k Lukáši Sedlákovi . Spolupráce s Ondřejem Palátem fungovala?

„Myslím, že jo a že by to mohlo jít ještě dál. Uvidíme. (usměje se) Mám nějaký styl, jestli do toho sáhnout, nebo ne. Teď jsem usoudil, že to udělám.“

O sobě nemluvíte rád. Ale zkusil byste popsat, co se v posledních sekundách odehrávalo ve vás? Bylo jasné, že postupujete, hala bouřila radostí.

„Byl jsem rád, ale hlavně za kluky. Jsem úplně stejný, když se 0:1 prohrává, nebo když se 1:0 vyhrává. Vítězství je hráčů.“

Tak pojďme ještě k nim. Proti vám stál soupeř, který má několik beků, kteří hrají první přesilovku v NHL, do toho několik hráčů, co posbírali 60 bodů a víc. No a vy jste je na začátku zápasu zaskočili, přehrávali. A Amerika neměla snad jediné přečíslení. Je tohle hodně cenné?

„Neměli ani jeden brejk, přitom na ně hráli. Je to hodně cenné. Co jsem četl, byl to tým, který by měl vytvořit základ pro Světový pohár, kam nás nepozvali. O to je tohle cennější, že jsme zvládli výkon s takhle silným soupeřem.“

V semifinále jdete na Švédy. Co vás čeká?

„Další těžký soupeř. (usměje se) Přivezli sem do Česka hvězdný tým. Zápas jsem tedy ještě neviděl, ale pro nás by mohl být i úhel pohledu, že Fini s nimi hráli vyrovnaně a prohráli v prodloužení. Chceme se nachystat, abychom podali i ten nejlepší výkon.“