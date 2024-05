Sparta bombasticky slavila titul a lídr Krejčí prožil dojemnou chvilku s rodiči: Líbám tě, synku!

Korunovace, ovace, emoce. Cirka 800 000 příznivců Sparty si v republice s gustem zopakovalo loňskou extázi. Jejich hoši přebírali pohár pro mistra ligy, a opět po derniéře s Plzní (1:1).

Rafičky ukazovaly čas 17:52. Sudí Všetečka zadul do svého nástroje a usilovným během se vytratil, protože na letenský pažit se ze všech stran řítili radostí šílení fans. Z tribuny tomu mumraji příhlíželi rodiče kapitána Ladislava Krejčího (24).

Čekali na tu chvíli, kdy půjde kolem nich s trofejí. Když se dočkali, pyšná maminka v dojemné chvíli políbila synovu ruku. Pak, v 18:26, zvedl 15 kilogramů těžký ušatý pohár nad hlavu. I za potlesku »Nesmrtelné tety« a kované sparťanky Jiřiny Bohdalové (93) ve dveřích VIPky.

Bylo to Adiós?

V bombastických oslavách a za odpalování rychlých špuntů z lahví šampaňského se vznášela otázka nad jeho budoucností. Když Krejčí v 78. minutě střídal, za obřího aplausu mával ochozům a držel se při tom za srdeční krajinu. Bylo to jeho: „Adiós?“

Už drahný čas se totiž zhusta přetřásá jeho přestup do španělské Girony, jež za něj údajně nabídla 250 milionů korun. „Nikdy nevíte, co se ve fotbale stane, ale pokud vím, nic ohledně něj není uzavřeno. Uvidíme, co se stane, ale spolupráce s ním byla fantastická,“ pověděl neurčitě trenér vítězů ligy i MOL Cupu Brian Priske (57). A pak se vydal za mužstvem na Letenskou pláň do víru fanouškovské vášně.