Tragická smrt někdejšího útočníka Sparty (†31): Klíčová slova rodiny!

Šok, který postihl i některé hokejové fanoušky v Česku. Ten vyvolala smrt norského útočníka Alexandera Reichenberga (†31), který nečekaně zemřel začátkem května. Několik týdnů se nevědělo, jak vlastně bývalý hráč Sparty odešel na věčnost. Až teď.

O bolestivé ztrátě informoval norský celek Lillehammer IK, ve kterém Reichenberg působil coby zástupce kapitána. „Hokejový klub Lillehammer dnes s velkým zármutkem přijal zprávu o úmrtí Alexandera Reichenberga. Alexander byl jedním z nejlepších hráčů Lillehammeru v celé historii klubu,“ uvedli zástupci mančaftu na sociální síti. Příčina smrti ale nebyla známa.

Tu prozradili až členové rodiny v nekrologu. „Sám si vybral, že nás opustil,“ oznámila rodina, že Alex spáchal sebevraždu. Pohřeb dvojnásobného účastníka mistrovství světa se konal v pátek 31. května v kostele Nordre Ål od 12:30. Podle norského webu Gudbrandsdølen Dagningen se jej zúčastnilo 700 lidí.

Jeho bratr Elias Reichenberg poznamenal pro televizi TV2, že Alex si dělal těžkou hlavu z nenávistných komentářů na sociální síti. „Když měníte týmy tam a zpátky, objeví se spousta lidí, kteří vám napíšou spoustu věcí, které by vůbec psát neměli. Samozřejmě si to na vás časem vybere daň, když je to součástí vaší profese a opakuje se to po každém zápase, každou sezonu. Dotkne se to každého, ať už si to připouštíte, nebo ne. Samozřejmě i do jeho mysli se to vrylo,“ nechal se slyšet Elias.

Kromě toho byl ale vděčný za vlídná slova po smrti Alexandera. A to i od Čechů. „Dostal jsem zprávy jak v češtině, tak v několika dalších jazycích a byly to samé hezké věci,“ řekl posmutnělý bratr. Reichenberg odehrál v Česku 41 zápasů za Spartu v základní části ročníku 2017/18, ve kterých zaznamenal 14 bodů za 6 branek a 8 nahrávek. Jedno utkání pak ještě přidal ve vyřazovacích bojích.