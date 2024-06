Petr Čech odkryl rodinnou tragédii, o které léta mlčel: Proč zapíral bratra?

Čas zmírní každou bolest. Legendární fotbalový brankář Petr Čech (42) vždy mluvil o své rodině jako pětičlenné, ale nyní v pořadu ČT Hyde Park Civilizace promluvil o tom, že kromě dvou sester měl i bratra Michala (†2).

Psal se rok 1982, 20. května v plzeňské porodnici paní Libuše porodila trojčata. „Měli jsme být dvojčata, ale narodili jsme se tři. Nejdřív Michal, kterého doktoři na ultrazvuku přehlédli,“ odhalil Petr Čech v Hyde Parku, když s moderátorem Danielem Stachem seděli na židličkách přímo u hřiště na Letné. Tam »Čechíno« v sezoně 2001/2002 jako teenager odchytal sezonu za Spartu a po ní vyrazil do světa, kde se z něj stal »Big Pete«.

Narodil se zdravý

„Michal se narodil zdravý. Ale potom dostal těžkou nemoc, zánět mozkových blan, a ve věku dvou let zemřel,“ popsal po čtyřiceti letech rodinnou tragédii, o které záměrně mlčel. „Já to nikdy nezmiňoval. Bral jsem to jako ochranu pro rodiče, že to nemusí nikde být vidět. Při každém přestupu by se to někde objevilo a omílalo. Vždy jsem říkal, že jsem z dvojčat. Zbyl jsem já se Šárkou, mojí sestrou. Pro rodiče to nikdy nebylo jednoduché se s tou ztrátou vyrovnat,“ vysvětlil.

O bratra přišel, sestry má dvě. Kromě Šárky, která má v rodném listu stejný den narození, ještě Markétu. „Je o čtyři roky starší a také sportovala, hrála házenou. Byla důležitou součástí rodiny, když byla větší, hodně rodičům pomáhala,“ povídal Čech.