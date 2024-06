Végh se chystá na Odvetu století: Ukázal, co dostal od syna

Pět let. Tak dlouho už Attila Végh nezápasil v ostrém souboji. Naposledy to bylo před necelými pěti lety, kdy knokautoval Karlose »Terminátora« Vémolu (oba 38). Nyní jej proti českému bijci čeká Odveta století. Jeho syn si ale pro něj ještě před důležitou odvetou připravil parádní gesto! O co přesně jde?