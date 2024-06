Bývalý reprezentant Ďurica: Děsivá slova o sebevraždě!

Prožil velice úspěšnou kariéru fotbalisty, v dresu slovenského nároďáku nasbíral téměř sto startů. Kdekdo by si tedy mohl myslet, že Ján Ďurica (42) si žil vždy jako v bavlnce. Opak je ale pravdou!

Velká díra. Takhle popsal život po profesionální kariéře fotbalisty Ján Ďurica. Někdejší stoper Hannoveru či Trabzonsporu se o nelehkém období rozpovídal pro slovenský magazín Život. „Nikdo vám nepomůže, zase si musíte budovat něco svého. Je to velká díra, velký problém. Člověk může sklouznout do takových věcí jako gambling, drogy, alkohol… Je to v tomto ohledu opravdu těžké,“ řekl.

Podle Ďuricy, který v jednadevádesáti případech nastoupil za slovenskou reprezentaci, život po kariéře hodně sportovců neustojí. Vzhledem k tomu, že někteří z nich nejsou plně finančně gramotní, mohou snadno přijít o peníze. „Není to jednoduché. Nemyslí na zadní vrátka, protože během kariéry mohou peníze utratit. I pro mě to bylo velmi těžké, ale ustál jsem to,“ svěřil se.

Život Ďuricovi zkomplikovala i koronavirová pandemie, kvůli které musel být dlouho zavřený doma. Bývalého člena pražské Dukly dokonce přepadly i ty nejtemnější myšlenky. „Dokonce jsem přemýšlel i o tom, že si vezmu život,“ šokoval Ďurica. Následně ale všechny uklidnil. „Řekl jsem si: Honzo, okamžitě to vypusť z hlavy. Tehdy jsem měl opravdu špatný den,“ zakončil děsivé téma.