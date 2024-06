Vémola ovládl Odvetu století: Co se dělo po triumfu?

Patří mezi nejvyhlášenější noční kluby v Praze. Aby také ne, když leží v centru hlavního města České republiky. Proslulý Duplex byl v poslední době dějištěm hned několika událostí spojených se světem sportu. Ať už šlo o skandál fotbalisty Sparty Preciada (26) nebo oslavu hokejových mistrů světa. Nyní do luxusního podniku zavítal po výhře Karlos Vémola (38) společně s manželkou Lelou. A rozhodně to stálo za to!

Lvi se nažrali první. Karlos »Terminátor« Vémola oplatil Attilu Véghovi téměř pět let starou porážku a ovládl galavečer Oktagonu v Edenu. „Nejsilnější zážitek. Díky vám, že jste tady. Pět let jsem čekal. Lvi se nažrali! Když jsem přišel, slyšel atmosféru, tak jsem měl slzy v očích, nikdy jsem to nezažil,“ vyjádřil se Vémola po zápase podle webu isport.cz.

Pokud byste ale čekali, že Karlos pojede po Odvetě století odpočívat domů, jste na omylu. Společně se svou manželkou Lelou totiž vyrazili do nočního klubu Duplex, který se nachází na Václavském náměstí. Že to byla pořádná párty dokazují záběry na sociální síti obou jmenovaných.

Hned na úvod si klub přichystal pro Karlose a jeho drahou polovičku stylové uvítání se šampaňským a cedulemi, přičemž na jedné z nich stálo „Král lvů.“ Druhý nápis se pro změnu zaměřil na Lelu. „Vítej v Duplexu, Lelo,“ psalo se na ceduli. Čerstvý vítěz dlouho očekávaného souboje pak pozvedl sklenici za potlesku přítomných.

Párty se navíc protáhla až do ranních hodin, jak prozradil instagramový účet Lely. „Je půl šestý ráno a my jedeme domů,“ říká ve videu z auta kamarádka Lely, která sedí vedle ní. „Jedeme na snídani. Na vejce,“ dodala. Pro Vémolovi to tak byl vydařený večer po všech stránkách.