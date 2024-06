Vémola o konci kariéry: Myslím ho vážně. Bojoval bych už jen s Attilou

Šampion končí největším triumfem kariéry. Karlos Vémola v sobotu večer v Edenu pokořil favorizovaného rivala Attilu Végha a podruhé obhájil titul šampiona Oktagonu. Sundáním rukavic symbolicky uzavřel kapitolu profesionálního bojovníka. „Vše, co jsem si dal do hlavy, jsme dokázali. Jestli budu zápasit znovu, tak jedině s Attilou Véghem,“ prohlásil Terminátor na tiskové konferenci. Slovenský soupeř si chce dát s rozhodnutím načas.

Terminátor šokoval slávistický stadion senzační výhrou nad slovenskou legendou Attilou Véghem. Karlos Vémola se po pěti letech pomstil, když ho finišoval ve druhém kole na škrcení. Bezprostředně po vyhlášení verdiktu si z rukou stáhl rukavice, jednu dal promotérovi, druhou týmu slovenského bojovníka, čímž mu tak dal i nabídku na třetí rozhodující zápas. Pokud Végh trilogii odmítne, do klece se už ani jeden z aktérů hlavního duelu večera nevrátí.

Vémola pomohl Oktagonu pokořit doposud nedosažitelnou metu MMA turnaje na fotbalovém stadionu. Ještě před jeho nástupem do klece bylo nasnadě Terminátorovo představení i ve Frankfurtu. „Končit se mi bude špatně. Přišel jsem jako šampion, můžu odejít jako šampion. Kdybych zůstal u všech met, budu tady do šedesáti,“ smál se osmatřicetiletý bijec na tiskové konferenci.

Už zbývá jen jediná věc, která by Vémolu dostala zpět do klece. „Odchod jsem oznámil, myslím ho vážně. Vše, co jsem si dal do hlavy, jsem dokázal. Jestli budu zápasit znovu, tak jedině s Attilou Véghem,“ řekl rozhodně.

Zda Végh přijme hozenou rukavici, zatím není jasné. „Říkal jsem, že bych nikdy nešel zápasit, jedině s Karlosem. Je to pro mě čest. Nečekal bych na odvetu dalších pět let, ale mám před sebou těžké rozhodnutí. Uvidíme, jak to dopadne, sedneme si, ale neřeknu ne,“ vyjádřil se Slovák k výzvě.

„Karlos jasně řekl, že by o třetí zápas stál. Teď je to na Attilovi. Ten zjistil, že nestačí být fantasticky připravený, ale musí mít i zápasovou praxi a hlavně načasování, které jinak než bojem nezískáte,“ usoudil promotér Ondřej Novotný. „Ve hře je toho hrozně moc, bude se mu honit hlavou, že nechce prohrát podruhé. Roli bude hrát strašně moc proměnných.“

Alespoň jedna z nadcházejících cest obou bojovníků je jasná. „Automaticky mají místo v Síni slávy,“ řekl Novotný o legendách a nově vytvořené prestižní skupině, kam bude organizace postupně doplňovat další členy. „Není potřeba spěchat, je třeba si to vychutnat, najít velký moment, já mám jasnou představu, jak to chceme dělat,“ usmál se promotér. „Neposílejte mě do Síně slávy a do důchodu hned,“ reagoval se smíchem Vémola.

Oba bijce už možná od pokračování odradí nezměrná dřina, kterou museli před druhým vzájemným kláním podstoupit. „Půlrok byl pro mě za trest, Attila má můj velký obdiv. Jsem rád, že jsem ho neporazil polovyhaslého. Půl roku jsem se soustředil na jeden zápas. Pomohly mi premiéry filmu a neochvějná přízeň. Z reakcí fanoušků se zdálo, že se nic nestalo (po prohře na KO se Samuelem Krištofičem).“

Promotéři dopředu avizovali, že pokud bude Odveta století posledním zápasem obou bijců, dohodnou se s nimi na dlouhodobé spolupráci. To Novotný opět potvrdil. „Ani jednoho z nich nepohřbívám. I kdyby už nikdy nezápasili, tak tu zůstanou a budou nadále budovat československé MMA.“