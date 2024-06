Helceletová v slzách: Manželovi nevyšlo loučení s kariérou

Jako bývalá atletka ví, jak složité je napsat za svým sportovním příběhem tečku. Denisa Helceletová (37) sice sama ukončila kariéru v roce 2017, ale až do dnešních dní je velkou podporou svému muži Adamu Helceletovi (32). Ten chtěl na ME v Římě nejspíš podniknout velké loučení, ale zdraví mu to nedovolilo...

Denisa sdílela na sociálních sítích sdílela grafiku s informací, že její muž kvůli bakteriální infekci nenastoupí do desetiboje na ME. „Takhle zpráva mě dnes totálně dostala… Dnešní odpoledne bylo pro mě těžké. Velice těžké,“ přiznala Helceletová, která evropský šampionát prožila jako expertka. I v této roli ovšem bojovala s emocema.

„No, a takhle vypadáte, když se tu zprávu dozvíte před vysíláním,“ ukázala se Denisa v slzách na instagramu.„Adam to asi bere lépe než já. Mrzí mě, že s největší pravděpodobností by to byl Adamův poslední závod na velké akci,“ oznámila Helceletová s tím, že se Adam toužil rozloučit se vztyčenou hlavou. „To je to, co mě na tom s*re. Že na to měl,“ smutnila.

Dodala ale, že zatímco ona celou situaci obrečela, její manžel to bere v pohodě a pravděpodobně se bude chtít s fanoušky v budoucnu rozloučit nějakým vícebojem. Kromě toho Denisa přiznala, že se těší na to, až si Adam najde »normální« práci.