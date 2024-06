Show šíleného Tamberiho: V botě schoval pružinky! Psal i Sinnerovi

Gianmarco Tamberi ve finále ME • ČTK

Gianmarco Tamberi ve zlatém závodě na ME bavil fanoušky • koláž iSport.cz

Fanoušci šíleli, protože Gianmarco Tamberi právě skočil 234 centimetrů a ještě okrášlil svůj zlatý římský závod. Pak ale zakolísal a klesl k zemi. Diváci ztichli, málokdo tušil, co se děje.

„Udělalo se mi úplně špatně, když jsem to viděla,“ hlesla expertka České televize Denisa Helceletová.

Tamberi s předstíraným vážným výrazem zkoumal dno své tretry, až s úsměvem ukázal do kamery malou věcičku.

„Předstíral jsem zranění a pak jsem schoval do bot pružinky,“ smál se Tamberi.

Byl to jeden z mnoha kousků, kterými v úterý večer uhranul Olympijský stadion. Od dob Usaina Bolta zřejmě atletika neměla špičkového borce s takovým komediálním talentem.

Tamberimu ale v závodě nebylo lehko. Před několika týdny se zranil a musel kvůli tomu odvolat plánovanou účast na Zlaté tretře.

„Po té, co jsem se odhlásil z Ostravy, kolem mě panovaly pochyby, ale trénoval jsem dobře a byl jsem ve výjimečné formě,“ líčil Tamberi. „Včera jsem dokonce psal Janniku Sinnerovi a snažil jsem se ho dostat na stadion. Chtěl jsem, aby byl tenhle večer magický. Chtěl jsem, aby pochopil, jaké emoce atletika přináší.“

V závodě ale zažíval Tamberi horké chvilky. Po dvou neúspěšných pokusech na 229 centimetrech se na doskočišti válel s hlavou v dlaních s reálnými obavami. Hrozilo mu překvapivě brzké vyřazení. Potřetí ale kritickou výšku překonal, poděkoval do nebe. A pak už to byla jízda.

Zlatým skokem byl pro něj první pokus na 231 centimetrech. Pak si nechal po dvou neúspěšných skocích poslední na výšku 234 centimetrů a po překonání hranice nejlepšího evropského výkonu roku předvedl show s pružinkou.

Tamberi si pak sundal tričko a vydal se k bariéře, hecoval šílící tribuny a nechal se jimi oslavovat. Ale ještě to nebylo všechno. Nechal si laťku postavit na úroveň nového rekordu šampionátu 237 centimetrů. A znovu skočil. Vylepšil 18 let starý výkon Rusa Andreje Silnova ze závodu v Göteborgu, v němž bral stříbrnou medaili Tomáš Janků. A pak teprve začaly oslavy. Tamberi během nich zašel i do lože za italským prezidentem Sergio Mattarellou.

„Věděl jsem, že jsem ve skvělé formě a dokázal jsem to,“ uvedl Tamberi. „Chtěl jsem před zraky prezidenta předvést velké věci. Ve čtvrtek ho uvidím znovu, dostanu od něj vlajku, kterou ponesu v Paříži na zahajovacím ceremoniálu.“

Pod nadšeným italským sektorem v úterý večer skákal i Jan Štefela. Skočil 226 centimetrů a vybojoval páté místo.

„Italové si fandí svým, na nás ostatní trošku dlabou. Jsem rád, že jsme tady měli spoustu fanoušků z Čech,“ líčil Štefela pro Českou televizi.

Svěřenec národního rekordmana Jaroslava Báby poprvé ukázal svou závodnickou duši před dvěma lety na mistrovství Evropy v Mnichově, kde v průtrži mračen skončil sedmý. Letos už dvakrát překonal hranici 230 centimetrů a díky žebříčku bojuje o olympiádu. V římském večeru skákal na medailové úrovni, potřebnou výšku 229 ale nepřekonal.

„Myslím, že jsem měl krásně skočený pokus. Asi mi nepřálo štěstí,“ hodnotil Štefela. „Mám na to skákat vysoko. 229 dneska bylo skočených. Co se dá dělat. Ještě máme před sebou olympiádu, tam už to určitě nepodcením, že bych vypadl na dvě stě dvaceti devíti…“