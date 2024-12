Tenista zkolaboval na kurtu: Krvácení do mozku a nádor!

Už je to více jak týden, co jeho kolaps přímo na kurtu otřásl tenisovým světem. Turecký hráč Altug Celikbilek (28) musel ještě v tuniském Monastiru podstoupit okamžitou urgentní operaci kvůli krvácení do mozku. Teď navíc slyšel další krutou zprávu.