Priske komentoval spekulace kolem Kairinena: Má ambice, což se nezměnilo
Po startu nové sezony trpělivě opakoval, že změny v kádru ještě přijdou. Brian Priske, trenér fotbalové Sparty, v současné době před čtvrtečním utkáním play off Konferenční ligy proti FC Riga vyčkává, jak se vyvine situace s hráči ve středu hřiště. „Bylo by hloupé tvrdit, že se do konce přestupového období nic nestane,“ řekl dánský kouč na středeční tiskové konferenci.
Takže očekáváte i odchody?
„Řekl jsem už víckrát, že kluci mohou po minulé sezoně odcházet. Může se pořád stát cokoliv. Každá pozice je otevřená a počkáme si na konec přestupového období.“
Momentálně se spekuluje, že se o Kaana Kairinena zajímá bundesligový celek Werder Brémy. Bavil jste se s hráčem o možném odchodu?
„Kaan je jedním z hráčů, kteří mohou třeba odejít. Už na začátku přípravy jsem říkal, že má ambici jít do větší ligy. A to se nezměnilo. V tuto chvíli je ale náš hráč a odvádí v zápasech velmi dobrou práci. Momentálně se soustředí na čtvrtek, bude hrát.“
Dominik Hollý byl na dopoledním tréninku, ale zatím nedostal při rozjezdu sezony dostatek minut. Je možné, že budete ještě řešit jeho budoucnost?
„Jeho budoucnost je tady! Určitě. Proto jsme ho přivedli. Mluvil jsem s ním i dneska. Je tady velmi silná konkurence na jeho pozici, proto potřebuje zůstat trpělivý, tvrdě pracovat a ukázat kvalitu. Musí si zvyknout na náš styl, který je trochu jiný, než na jaký byl zvyklý v Jablonci.“
Filip Panák a Jaroslav Zelený se připojili k týmu. Zůstal mezi zraněnými jen Elias Cobbaut?
„Ano, Elias je stále mimo a očekáváme, že koncem týdne se zapojí do tréninku. Pany a Zelí jsou zpátky, ale ještě nepracují naplno. Budou postupně zvyšovat intenzitu, což očekávám rovněž koncem tohoto týdne. Déle to bude zřejmě trvat u Panáka. Každopádně platí, že zranění se vyvíjejí dobrým směrem.“
Při absencích v defenzivě dostal prostor Adam Ševínský. Jste s ním spokojený?
„Ukazuje velký potenciál. Pamatuju si ho z mého prvního působení ve Spartě a posouvá se. Doufám, že si udrží stoupající křivku, protože do budoucna to může být důležitější hráč týmu.“
Stejně tak Uchenna?
„Odehrál snad všechny zápasy, dostal hodně minut. A líbí se mi, jak pracuje v defenzivě i v ofenzivě. Obecně jsem s oběma hráči spokojený. Jsem rád, že v zápasech vidím detaily, které se mi líbí.“
Prověří vás Riga víc než předchozí soupeři v kvalifikaci Konferenční ligy?
„Pravděpodobně jde dosud o nejtěžšího soupeře. Má dobrou formu, jsou sehraní, protože spolu absolvovali hodně zápasů. Hrají hodně přímočaře, jsou silní a rychlí do ofenzivy. Řekl bych, že jim vyhovují otevřené zápasy.“
Rigu trénuje Adrián Guľa, který byl v květnu 2022 na seznamu trenérských kandidátů pro Spartu. Tomáš Rosický, sportovní ředitel, ho měl velmi dobře nastudovaného. Půjde o pomoc při utkání?
„Slyšel jsem o tom, ale ne moc. Tomáš nám vždycky pomáhá, snaží se nám dávat svoje myšlenky a nápady. Vždycky s ním mluvím, ale jak nám pomůže tentokrát? Nevím. Bude to hlavně na klucích na hřišti. A na ně se soustředím, chci jim pomoct s celým realizačním týmem, se kterým jsem velmi spokojený. Všichni odvádějí zatím velmi dobrou práci.“