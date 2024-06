Připravenost reprezentace na EURO: sebevědomí, profesionalita i rozpaky

Dva dny výdech, pozdravit rodiny, proklepat nohy a především vyvětrat hlavu. Ve čtvrtek už čeští reprezentanti vyrazí do Hamburku a za týden naostro vyběhnou v Lipsku proti Portugalsku. Češi završili přípravnou fázi na EURO. Vítězné testy s Maltou (2:1) a Severní Makedonií (2:1) mnoho herních prvků z Haškovy kuchyně neukázaly. Náznaky obecné připravenosti a celkové atmosféry v týmu lze vyčíst spíš z toho, jak se mužstvo chystalo a chovalo na kempu v Rakousku.

Základní otázka – je český nároďák správně „ready“ na turnaj v Německu? Výsledkově stoprocentně ano – pod Ivanem Haškem vyhrál všechny čtyři zápasy, dva v přípravném období těsně před turnajem v Německu. Výkon v hradecké generálce proti Severní Makedonii ale nikoho dvakrát neohromil, na turnaji to musí Schick a spol. rozbalit ve zcela jiném nastavení.

„V topu musíme být osmnáctého,“ neustále zdůrazňuje Hašek termín prvního zápasu skupiny proti Portugalsku. Opravdové zbraně týmu zůstávají zahaleny za plentou. Náznaky už ve hře vidět jsou, ale třeba standardky v ostrém zápase Češi ještě dle secvičených kombinací neukázali.

Podle odhadů Sportu je až osm členů základu na start skupiny s Portugalskem jistých, proti Severní Makedonii vyběhly na trávník až na zraněného Sadílka všechny klíčové pilíře. Hra ale zůstává syrová. Češi proti slabšímu soupeři nepředvedli omračující rock 'n' roll, třeba v kombinacích na poslední třetině hřiště to byla chvílemi spíš bezradnost.

„Nejde českou formu porovnávat podle přáteláků. Víme, jak někteří hráči přemýšlí, hlavně se v takových zápasech nezranit,“ říká mistr Evropy do 21 let a expert Sportu David Kobylík. „Hlavní pro hráče je vůbec dojet na EURO, kór po tom, co se stalo Sadílkovi,“ připomíná nešťastný pád na tříkolce během volných chvil na kempu ve Schladmingu.