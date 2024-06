Místo hazardně zraněného plejera pojede na ME jeho dres v rukou týmu. Sadílek Vzkázal: Potrestal jsem se sám!

Od osobní tragédie zaviněné hazardním dranděním na tříkolce v Alpách k dojetí. Příběh záložníka Michala Sadílka (25) vstoupil zápasem nároďáku se Severní Makedonií do další roviny.

Bláznivá jízda po sjezdovce nad Schladmingem během rakouského kempu reprezentace před Eurem pro něj skončila fatální zdravotní újmou. S bércem sešitým čtyřiceti vnějšími a pětadvaceti vnitřními stehy přišel o fotbalový svátek starého kontinentu.

V pondělí v podvečer u televize jen bezmocně sledoval útěchu, kterou mu nachystali šťastnější parťáci. Před objektivy fotografů na stadionu v Hradci Králové drželi jeho triko s osmičkou. Jako by tam byl s nimi…

„Sáďa bohužel hrát na Euru nemůže. Byl důležitý článek základní sestavy, my se budeme snažit bojovat i za něj. Nejvíc na to doplatil on sám. Samo, že ho to hodně trápí, bohužel, ale stalo se a už se to nedá vrátit. Bude nám držet palce. Přijede nás do Německa podpořit,“ řekl forvard Patrik Schick (28).

Zpověď a dík

„Ten dres s námi pojede celou dobu a Michal nás přijede podpořit do Německa,“ prozradil kouč Ivan Hašek (60). Pohnutá událost přiměla Sadílka k prohlášení na síti X. Přiznal, že ztropil blbost. „Udělal jsem chybu, kterou už nevrátím. Oslabil jsem tým a připravil se o velký turnaj. Potrestal jsem se sám. Děkuji všem, kteří mi pomáhají, především moje rodina a nejbližší,“ začal svoji zpověď středopolař nizozemského Twente.

„Cítím taky velkou podporu od kluků z repre a realizačního týmu. Dojali mě tím, že vzali na focení můj dres. Těším se zpátky na hřiště. Teď budu týmu držet palce na Euru,“ připojil vděčně Sadílek.

