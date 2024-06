Zlatý oštěpař Vadlejch po ME už vyhlíží olympiádu, ale... Paříž bez těhotné manželky!

Vítězit je radost, zvláště před zraky nejbližších... Čerstvý mistr Evropy Jakub Vadlejch (33) měl v Římě zlatou podporu, manželku Luciu (35). Na olympiádě se však bude muset bez milovaného talismanu obejít!

„Jen ona ví, co vše zatím vězí,“ děkoval Jakub své ženě. Vadlejch si ve finále ME v Římě totiž vyházel posledním pokusem dlouhým 88,65 metru první evropské zlato v kariéře. „Hezky se na to zvyká! Nerad bych opouštěl ten nejvyšší stupínek. Ale teď vážně, je to odměna za spoustu let dřiny,“ smál se se zlatem na krku. Nyní se už oštěpař soustředí na olympiádu: „Rád bych získal zlato i v konkurenci těch nejlepších.“

Riskantní cesta

Do Paříže odcestuje bez chotě. „Jsem v šestém měsíci těhotenství!“ prozradila Blesku manželka českého oštěpaře Lucia. „Vydat se tam, když čekáme druhé miminko, by mohlo být riskantní,“ doplnila Slovenka. Holt bude držet pěsti s dcerkou Emmou (2) u obrazovky. „Mrzí mě to, ale fanoušků tam bude mít Kuba dost,“ přidala ústřední fanynka jedné z největších českých nadějí pro zisk medaile v Paříži.

Víte, že...

Na minulé olympiádě Lucia byla a Vadlejch získal stříbro.

Manželka Lucia finále extrémně prožívala: Na Kubu jsem křičela!

Početná a hlasitá podpora příbuzných významně pomohla Jakubovi k titulu mistra Evropy. Blesku tak po příletu z Říma vyprávěla Lucia Vadlejchová, jak prožívala manželův úspěch.

Věřila jste ve zlato do posledního hodu?

„Vždycky věřím, ale čím se pokusy krátily, tím více jsem byla nervózní. Je to pro mě splněný sen a jsem na něj moc pyšná.“

Dcerka Emma u toho však nebyla...

„Na finále nebyla, protože začínalo pozdě. Malou nám na hotelu pohlídala babička. Jinak v Římě to byla taková dámská jízda. Kromě mě a Emičky, s námi cestovala švagrová a obě babičky.“

Jak jste manžela podporovala v hledišti?

„Opravdu moc jsem to prožívala. Byla jsem hlasitá a neustále na něj křičela.“ (smích)

Jakubovi jste dopřála za výkon hubičku před blesky fotoaparátů, byla sladká?

„To si pište! Ale taková je vždy.“

Co stojí za jeho úspěchem?

„Dal tomu vše, tvrdě maká. Hodně se také věnuje tělu. Musím na něj prásknout, že nejvíc si hlídá stravu.“ (smích)