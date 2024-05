Vadlejch na velehod na Tretře čeká: Rozcvičování stálo za... Byl bych sprostý

Co vám ukázal směrem k blížícímu se mistrovství Evropy?

„Ukázalo mi to, že jsem lehounce stažený po soustředění. A že ještě máme co doladit, aby to v Římě letělo ještě dál.“

Pomůže vám odhodlání se revanšovat Weberovi?

„Julian bude obrovsky těžký soupeř a tady ukázal, že je ve skvělé fazoně. Porazil mě o metr a udělám všechno pro to, abych v Římě neprohrál.“

Weber se na start dostal na poslední chvíli. Neblesklo vám hlavou, že vám vyfoukl vítězství?

„Po pravdě, já si myslím, že Julian má teď ještě větší formu než Níradž (Čopra, olympijský vítěz 2020 a mistr světa 2023). Byl těžší soupeř, si myslím, než sám Níradž. A jestli mi to vyfouknul? Každý závod s Julianem je těžký. Říkal mi, jednou vyhraješ ty, jednou já. Tak to je.“

Čopra se do Ostravy přijel fanouškům alespoň ukázat, prohodili jste větu? Potkali jste se?

„Já se s ním nepotkal, asi přijel na poslední chvíli, trénuje v Polsku. Neviděl jsem ho, asi se potkáme po závodě.“

Vaše čekání na velehod v Ostravě trvá?

„Ano, je to tak. Ale v mé top trojce, co jsem tady na Tretře hodil, to je. Ono to je vždycky v části sezony, kdy je buď hodně brzo, kdy fazona ještě není taková. Nebo by neměla být taková, si myslím já. Anebo jsem byl lehce zraněný. Nikdy jsem tady nebyl tak top, abych od prvního hodu věděl, že hodím daleko. Dneska rozcvičování bylo extrémně špatné, na mě extrémně špatné. Nakonec jsem z toho docela uklohnil závod.“

Na tiskové konferenci jste říkal, že tady chystáte dvacet účastí. Takže máte ještě pár pokusů?

(usměje se) „Je fakt, že kolik ještě? Šest mi chybí do dvaceti? Neslibuju, ale věřím, že ještě nějakou účast tady přidám.“

Atmosféra parádní?

„Jako vždycky! V Ostravě je to jedna z nejlepších atmosfér opravdu na světě. A to si myslím, že můžu porovnávat.“

Stihl jste očkem kouknout i na pokusy Armanda Duplantise o světový rekord (625 cm) v tyči?

„Koukal jsem. Nevím, jak to bylo těsně, nebo nebylo. Je neskutečné se v těchto podmínkách pokoušet o světový rekord. To je paráda.“